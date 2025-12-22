Președintele Nicușor Dan a discutat 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni: „Trebuie să terminăm cu jocurile politice în numirea șefilor din parchete”

Președintele Nicușor Dan a stat de vorbă, luni, 22 decembrie, cu magistrații la Palatul Cotroceni despre problemele din justiție. Mai mulți magistrați au fost de acord să discute public despre abuzurile din sistemul juridic, inclusiv despre ingerințe ale superiorilor în dosare penale. Iată care a fost rezultatul a patru ore de discuții.

Nicușor Dan, întâlnire cu magistrații la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe magistrații gata să vorbească în public despre problemele din Justiție.Aceasta a fost prima rundă de discuții, în urma căreia președintele a spus multe dintre lucrurile sesizate necesită verificări care o să dureze destul de mult.

„Dezbaterea este utilă, este utilă ca publicul larg să înțeleagă condițiile de muncă ale magistratului”, a încheiat președintele. El a spus că discuțiile vor continua.

„A fost o discuție extrem de utilă, pentru profesioniști și oameni care au interes pentru funcționarea sistemului. Este o primă dezbatere (…) Multe dintre lucrurile sesizate necesită verificări care o să ia timp”, a continuat șeful de statului.

Fost magistrat: „Trebuie să terminăm odată pentru totdeauna cu jocurile politice în numirea șefilor din parchete”

Un fost magistrat, aflat la Palatul Cotroceni la discuția cu președintele, a transmis un mesaj important despre întreagă situație.

„Societatea românească a permis mult prea des politicului să intervină în justiție și eu cred că aceasta este o primă temă de discuție”,, a spus acesta.

El a mai adus în discuție și deficiențele din cadrul CSM, care „nu răspunde real pentru activitatea Ministerului Public, deși ar trebui”.

El a spus că ar trebui încheiat jocurile politice privind numirea șefilor din parchete.

„Trebuie să terminăm odată pentru totdeauna cu jocurile politice în numirea șefilor din parchete (…). Nu este posibil așa ceva (…). De ce să concureze magistrații, dacă se știe cine va fi acolo? Expiră în curând mandatele unor șefi de parchet. Nu vă spun că și acum se știe cine. Cine se aude se aude (…). Pentru simplul fapt (…) că există o relație foarte apropiată între unii dintre colegii noștri magistrați, judecători sau procurori și politicieni, iar acest lucru este de nepermis”.

El s-a arătat dispus să ofere idei pentru ca sistemul să fie reformat, spunând că este o trieră și un prilej foarte bun pentru ca lucrurile să se schimbe.

