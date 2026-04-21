Vești bune pentru profesori. Ministrul Educației, Mihai Dimian, propune recunoașterea și remunerarea muncii suplimentare a cadrelor didactice

Profesorii din România ar putea primi mai multe vești bune! Ministrul Educației, Mihai Dimian, propune recunoașterea și remunerarea muncii suplimentare pentru cadrele didactice care depășesc 40 de ore de activitate pe săptămână. Această inițiativă ar putea aduce o schimbare semnificativă în viața profesorilor, care deseori își petrec ore întregi pregătindu-se acasă pentru lecții.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, vești bune pentru profesori

Ministrul Educației și Cercetării dorește să implementeze o măsură prin care munca profesorilor să fie evaluată și plătită corect, indiferent dacă este realizată în clasă sau la domiciliu. Mihai Dimian subliniază că activitățile desfășurate acasă, precum corectarea lucrărilor sau pregătirea materialelor didactice, sunt parte integrantă a muncii unui profesor și trebuie incluse în calculul normei de lucru.

„Să cuantificăm aceste activități, iar cei care depășesc 40 de ore pe săptămână să fie recompensați suplimentar”, a afirmat ministrul.

Un exemplu concret oferit de Mihai Dimian este procesul de corectare a lucrărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. În prezent, această activitate nu beneficiază de o remunerație suplimentară, fiind considerată o obligație implicită. Ministrul propune alocarea fondurilor necesare pentru a acoperi aceste ore suplimentare, mai ales că volumul de muncă al profesorilor crește semnificativ în perioadele de examinare.

„Dacă faci evaluări pentru simulare, poate că 30 de evaluări pot să le includ în această fișă a postului extinsă, dar restul nu mai am unde să le includ. Drept urmare, trebuie să găsesc fonduri pentru a plăti aceste evaluări suplimentare”, a declarat ministrul Educației și Cercetării.

Digitalizarea schimbă regulile

În contextul digitalizării accelerate, activitatea didactică se extinde dincolo de limitele fizice ale școlii. Profesorii pot corecta lucrări sau pregăti lecții de oriunde, ceea ce face ca granița dintre timpul de lucru și cel personal să fie tot mai neclară. Ministrul Educației consideră că acest tip de muncă trebuie recunoscut oficial și inclus în norma didactică.

Obiectivul principal al acestei inițiative este de a elimina arbitrarul din procesul de stabilire a normelor didactice. Cu un sistem mai transparent și documentat, profesorii ar putea beneficia de un salariu care reflectă cu adevărat eforturile depuse.

Această măsură ar putea fi implementată începând cu anul școlar 2026-2027.

