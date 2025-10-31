La ce pensie se poate aștepta un român cu 30, 35 sau 40 de ani vechime, în funcție de salariul brut

O simulare arată ce pensie pot primi românii în funcție de salariul brut și vechimea în muncă. Rezultatele estimative au fost obținute pe baza formulei oficiale de calcul și a câștigului salarial mediu brut de 8.620 RON, valoarea folosită la fundamentarea bugetului pe 2025, potrivit Libertatea.

Tabel estimativ pensii români cu vechime de 20, 30, 35 sau 40 de ani

Simularea, realizată de Gândul, este orientativă și pornește de la premisa că salariul a rămas constant pe toată durata carierei, fără perioade asimilate, condiții speciale, indexări viitoare sau contribuții la Pilonul II.

Tabelul include trei variante de salariu brut și patru vechimi, de 20, 30, 35 și 40 de ani. Iată rezultatele:

Salariu brut (RON) Vechime (ani) Pensie estimată (RON) 2.000 20 422 2.000 30 930 2.000 35 1.307 2.000 40 1.869 4.000 20 845 4.000 30 1.563 4.000 35 2.044 4.000 40 2.712 6.000 20 1.266 6.000 30 2.197 6.000 35 2.786 6.000 40 3.558 8.000 20 1.689 8.000 30 2.828 8.000 35 3.526 8.000 40 4.403 12.000 20 2.533 12.000 30 4.096 12.000 35 5.002 12.000 40 6.088

Cum se calculează pensia

Formula de calcul a pensiei este: Pensie = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR)

Punctajul anual = Salariu brut lunar ÷ Câștig salarial mediu brut de referință 8.620 lei.

Număr total de puncte = punctaj anual × ani munciți + puncte de stabilitate (0,5 p/an pentru anii 26–30; 0,75 p/an pentru 31–35; 1 p/an pentru >35).

Valoarea punctului de referință pentru pensii în 2025 este de 91 de lei, conform creșterii cu 12,1% față de 2024.

Punctajul mediu anual depinde de veniturile brute lunare raportate la câștigul salarial mediu și de numărul anilor de contribuție.

Factorii care influențează pensia reală

Aceste calcule sunt doar orientative. Pensia reală poate fi influențată de:

evoluția legislației și actualizările valorii punctului de referință,

perioade asimilate (studii, armată, concedii medicale etc.),

contribuțiile la Pilonul II,

condițiile speciale de muncă,

indexările anuale cu inflația.

Românii pot utiliza formula publică de calcul disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice pentru a obține o estimare personalizată, în funcție de veniturile lor reale și de stagiul de cotizare.

