La ce pensie se poate aștepta un român cu 30, 35 sau 40 de ani vechime, în funcție de salariul brut

O simulare arată ce pensie pot primi românii în funcție de salariul brut și vechimea în muncă. Rezultatele estimative au fost obținute pe baza formulei oficiale de calcul și a câștigului salarial mediu brut de 8.620 RON, valoarea folosită la fundamentarea bugetului pe 2025, potrivit Libertatea.
Tabel estimativ pensii români cu vechime de 20, 30, 35 sau 40 de ani
Simularea, realizată de Gândul, este orientativă și pornește de la premisa că salariul a rămas constant pe toată durata carierei, fără perioade asimilate, condiții speciale, indexări viitoare sau contribuții la Pilonul II.
Tabelul include trei variante de salariu brut și patru vechimi, de 20, 30, 35 și 40 de ani. Iată rezultatele:
Românii pot utiliza formula publică de calcul disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice pentru a obține o estimare personalizată, în funcție de veniturile lor reale și de stagiul de cotizare.
Foto: Libertatea
