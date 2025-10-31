Ce pensie are Elena Merișoreanu la 77 de ani. Vedeta trage un semnal de alarmă: „Ce-i asta?”

Elena Merișoreanu va împlini 77 de ani peste doar câteva zile. Ea a vorbit anul acesta despre pensie ei și trage un semnal de alarmă cu privire la traiul greu pe care îl duc bătrânii în România. Iată ce pensie încasează artista.

Bătrânii României o duc din ce în ce mai greu. Elena Merișoreanu, semnal de alarmă

Celebra cântăreață a vorbit despre faptul că bătrânii României o duc rău și se gândesc doar la ce vor mânca a doua zi.

Ea a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că în provincie, lucrurile stau și mai rău, iar artista a observat traiul greu al oamenilor pentru că are cântări în toată țara.

„Ce-i asta? Dar chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău? Merg adesea la biserică și văd acolo pensionari îmbrăcați frumos și curat, care ți-ar pupa mâna pentru un pachet cu mâncare. Românii se mai gândesc numai la ce mănâncă mâine, nu la vacanțe sau la haine.

Nu cer pomană, au demnitate, dar eu le ofer și ei tare se mai bucură. Iar în provincie, unde mai cânt, e și mai rău! Vin la spectacolele gratuite părinți cu copii desculți în brațe, că nu mai au cu ce să îi încalțe. I-am cumpărat unuia o pereche de adidași, dragul de el”, a spus Elena Merișoreanu pentru Click.

Cântăreața de muzică populară a dezvăluit un episod extrem de trist care i s-a întâmplat într-un magazin. Ea a povestit cum o bunicuță se uita la un cașcaval și nu avea ban i să îl cumpere.

„Eram într-un magazin și o bunicuță se tot uita la o rotiță de cașcaval. Se uita, o punea la loc și tot așa. Se mai uita în portofel…

Mi s-a făcut milă de ea și am întrebat-o dacă pot să i-o plătesc eu, să i-o dau pomană pentru rudele mele. Femeia avea lacrimi în ochi. Foarte greu o duc românii, mai ales pensionarii.

Să stai, după o viață, să poftești la mâncare în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a spus artista.

Câți bani ia Elena Merișoreanu din pensie

Artista a vorbit în vara acestui an despre ce pensie primește de la statul român în anul 2025. Elena Merișoreanu continuă să cânte și să participe la evenimente, așa că face bani și din cariera muzicală pe care o are.

De la statul român, ea primește suma de 5.000 de lei și încearcă să ajute cât poate pe cei care nu au.

„Să știi că am o pensie omenească și nu mă plâng. Dar ajut cât pot pe cei care nu au! Am o pensie de 5.000 de lei, la care se adaugă de la Uniunea Compozitorilor, de la UCMR, de la Credidam, ne mai vin și de acolo bani de două ori pe an. Vine o sumă destul de bună”, spune artista în urmă cu câteva luni.

