Cu ce probleme de sănătate se confruntă Elena Merișoreanu, la 78 de ani: „Sper să fie bine”

Elena Merișoreanu a ajuns recent la spital, din cauza unor probleme de sănătate care au necesitat un tratament serios, potrivit interpretei de muzică populară.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Elena Merișoreanu, la 78 de ani

La 78 de ani, Elena Merișoreanu s-a confruntat pentru prima oară cu otita. Inițial, interpreta de muzică populară s-a confruntat cu infecția la o singură ureche. Când aceea s-a vindecat, după aproximativ trei săptămâni, cântăreața a ajuns la spital deoarece infecția s-a mutat la cealaltă ureche.

„Aproape trei săptămâni, dacă nu mai bine (a durat otita la una dintre urechi – n.red.). M-am vindecat la una, bineînțeles cu tratamente serioase, și s-a mutat la cealaltă. Acum fac tratament pentru cealaltă ureche. Nu am avut în viața mea otită, dar e foarte dureroasă. Nu auzeam și vă dați seama, unde mă duceam trebuia să aud orchestra. E foarte neplăcut”, a declarat Elena Merișoreanu la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt pe calea cea bună și sper să fie bine”

Din cauza infecției, Elena Merișoreanu merge regulat la medic pentru control și tratament. Din fericire însă, cântăreața spune că se simte bine și că se află pe calea cea bună către o vindecare completă.

„Acum sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt pe calea cea bună și sper să fie bine. (…) Mă duc tot timpul (la medic – n.red.), să mă vadă, să mă controleze. Îmi pune niște picături și îmi bagă o fașă în ureche, ca să țină, probabil cu medicamente, ce pun ei acolo”, a mai spus cântăreața, pentru sursa citată.

Foto: Facebook

