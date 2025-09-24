Beatrice, nepoata Elenei Merișoreanu, este însărcinată. Artista va fi din nou străbunică: „Este cea mai mare bucurie pentru mine. Va naște peste o săptămână”

Beatrice, nepoata Elenei Merișoreanu, este însărcinată. Artista va fi din nou străbunică și a declarat că nepoata sa va naște peste o săptămână. Interpreta de muzică populară radiază de fericire în aceste momente și a mărturisit că nepoata ei este gravidă cu băiețel. Iată ce declarații emoționante a făcut cântăreața recent!

Beatrice a mers la doctor pentru un consult de rutină și a aflat că va naște peste aproximativ o săptămână, cel mult zece zile, iar nașterea va fi prin cezariană.

„O să fiu străbunică din nou. Tot băiat este! Este cea mai mare bucurie pentru mine că nepoata mea, Beatrice, mă va face iar străbunică.

Beatrice a fost ieri la doctor și va naște peste o săptămână și ceva, cel mult 10 zile. Nașterea va fi prin cezariană. Trăim alte vremuri. A evoluat totul, unele în bine, unele în rău…”, a mărturisit artista pentru VIVA.ro.

Artista și-a rugat nepoata să-i pună copilului un nume de sfânt

Mai mult decât atât, Elena Merișoreanu a mărturisit că nu și-a întrebat nepoata ce nume a ales pentru copil, dar a rugat-o să-i pună un nume de sfânt. Artista își dorește ca băiețelul să poarte un nume sfânt, la fel ca primul copil al nepoatei sale, pe care îl cheamă Christofor Anthony.

„Nu i-am întrebat ce nume îi vor da celui de-al doilea strănepot, dar eu atâta i-am rugat, să îi pună un nume de sfânt. Puneți ce nume vreți, dar să fie un nume de sfânt.

Primul copil al ei se numește Christofor Anthony, pentru că s-a rugat fata la Sfântul Anton să aibă copii”, a mai adăugat ea.

Elena Merișoreanu: „De data aceasta nu a mai ascuns sarcina de mine”

La primul copil, Beatrice a păstrat sarcina ascunsă de bunica ei timp de mai multe luni, deoarece nu și-a dorit ca lumea să afle de la ea marea veste. De data aceasta, însă, Elena Merișoreanu a declarat că nepoata i-a spus direct vestea că este din nou însărcinată.

„De data aceasta nu s-a mai ascuns de mine, nu și-a mai ascuns sarcina, cum a făcut prima dată, de teamă să nu afle oamenii de la mine”, a mai spus Elena Merișoreanu pentru sursa citată anterior.

