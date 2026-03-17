Regula lui Nicu Grigore pentru fiica Bellei Santiago: „Pentru unii poate părea o chestie ciudată”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nicu Grigore, fost concurent Survivor, a impus reguli stricte fiicei Bellei Santiago pentru a o ajuta să se dezvolte armonios. Fata s-a mutat în România în anul 2019, iar bărbatul o tratează ca pe propria fiică, implicându-se activ în educația ei.

Nicu Grigore, cunoscut publicului din competiția Survivor România, nu este doar un fost concurent curajos, ci și un tată dedicat. Implicat profund în creșterea fiicei Bellei Santiago, el face tot posibilul să creeze un mediu armonios și disciplinat în familia lor. Cu toate acestea, grija și iubirea vin la pachet cu reguli clare, menite să îi ofere fetei un model sănătos de viață.

Fiica Bellei Santiago locuiește în România din 2019, iar Nicu a preluat un rol activ în educația ei. Recent, bărbatul a povestit despre provocările pe care le-a întâmpinat în acest proces.

„Era Mougli. Avea instinctul de supraviețuire. Nefiind maică-sa acolo și fiind numai cu bunica, ea făcea doar ce își dorea. Nu exista o regulă. Ea era foarte independentă”, a declarat acesta într-un podcast.

Pentru a crea un echilibru în viața fiicei sale vitrege, Nicu Grigore a decis, împreună cu Bella Santiago, să implementeze un set de reguli clare. Una dintre acestea, aparent neobișnuită pentru unii, a fost ca fata să îi ceară permisiunea înainte de a lua orice decizie.

„Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată, spre exemplu, că îi spuneam să îmi ceară, când are nevoie de ceva și să nu mai ia ea”, a explicat el.

Nicu Grigore a subliniat că această regulă avea un scop profund: să învețe fata să ceară ajutor atunci când are nevoie și să știe că poate conta pe familie.

„Făceam chestia asta tocmai pentru că voiam să interacționeze cu noi și când va avea nevoie de ceva să ne ceară ajutorul, nu să se ducă singură, cine știe pe unde și cine știe ce să facă. Adică, să știe că e cineva acolo”, a adăugat soțul artistei.

Recent, Nicu Grigore a fost nevoit să se retragă din competiția Survivor România 2026, difuzată pe Antena 1, din cauza unor probleme medicale apărute în urma unei accidentări. După ce a primit îngrijiri medicale, el s-a întors în România pentru a-și continua recuperarea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bella Santiago și Nicu Grigore

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News