Nicu Grigore, dezvăluiri emoționante despre fiica Bellei Santiago: „Până să o aducem în România, a stat cu bunica ei, dar a fost mai mult supraviețuire!” Cum o crește pe Kescielle

Bella Santiago și Nicu Grigore au vorbit deschis despre familia lor, despre drumul dificil al lui Kescielle până în România și despre planurile lor de viitor.

Declarațiile celor doi conturează povestea unei familii unite, în care iubirea, responsabilitatea și dorința de a oferi stabilitate unui copil au fost întotdeauna pe primul loc.

Drumul lui Kescielle către România

Bella Santiago și Nicu Grigore formează un cuplu solid, iar alături de fiica artistei, Kescielle, au găsit echilibrul unei familii armonioase. Deși nu este tatăl ei biologic, Nicu s-a implicat total în creșterea adolescentei și a luptat ca aceasta să vină în România, după ani petrecuți în Filipine. Pentru Bella, sprijinul lui a fost esențial atât în carieră, cât și în viața de familie.

Kescielle a locuit mult timp cu bunicii în Filipine, într-un mediu dificil, unde, potrivit lui Nicu, copilăria ei a fost marcată de lipsuri și nesiguranță. „Până să o aducem în România, a crescut singură și a stat cu bunica ei, dar a fost mai mult supraviețuire, să zic așa. Ea stătea mai mult pe stradă acolo, cu copiii la joacă o mai agitau că mama ei nu o să mai vină să o ia. Cumva ea avea în mintea ei că trebuie să se descurce singură, așa, că nu știa dacă o să vină să o mai ia”, a povestit el.

Nicu a insistat ca Bella să o aducă pe fiica ei aproape, convins că un copil are nevoie de mama lui. Deși recunoaște că uneori este strict, o face din dorința de a o proteja și de a o ghida. „Este un caracter foarte puternic și îmi place asta la ea, doar că i-am spus că ar trebui să fie un caracter puternic în societate, nu cu familia ta”, a explicat el.

Relația dintre Nicu și adolescentă

Citeşte şi: Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago

Citeşte şi: Bella Santiago, reacție neașteptată despre comportamentul soțului ei, Nicu, în Survivor: „Nu mă așteptam să fie chiar așa!” De ce se teme cel mai tare

Citeşte şi: Bella Santiago îl vrea pe Nicu Grigore acasă de la Survivor ca să-i fie alături la Eurovision 2026: „Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui”

Chiar dacă nu există o legătură biologică, Nicu Grigore o tratează pe Kescielle ca pe propria fiică. Se implică în educația ei, o susține și încearcă să îi ofere stabilitatea pe care nu a avut-o în copilărie. Bella Santiago spune că relația lor apropiată este una dintre cele mai mari bucurii ale ei.

Cuplul își dorește ca familia lor să crească. Bella Santiago a mărturisit că își doresc un copil împreună, însă lucrările la noua casă le-au ocupat tot timpul. „Abia aștept, Doamne-ajută să terminăm căsuța anul viitor. Acesta e visul nostru cel mai mare, să ne mutăm. Cred că de-aia nu vine bebelușul, că așteaptă casa”, a spus artista.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News