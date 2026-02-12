Bella Santiago, reacție neașteptată despre comportamentul soțului ei, Nicu, în Survivor: „Nu mă așteptam să fie chiar așa!” De ce se teme cel mai tare

Bella Santiago și-a deschis sufletul și a vorbit despre emoțiile prin care trece în timp ce soțul ei, Nicu Grigore, luptă în Republica Dominicană la Survivor. Artista trăiește intens fiecare episod, iar declarațiile ei dezvăluie cât de greu îi este să-l vadă pe partenerul ei într-o competiție atât de dură, în timp ce ea se pregătește pentru propriul vis: Eurovision.

De ce îi este cel mai teamă

Bella Santiago recunoaște că fiecare apariție a lui Nicu la Survivor îi provoacă un amestec de emoții puternice și nervi. De acasă, trăiește totul la intensitate maximă și spune că îl susține necondiționat, chiar dacă imaginile din competiție o răscolesc.

„Acasă când mă uit la el la televizor, am mari emoții, mulți nervi. Dar sunt acolo trup și suflet și îl susțin tare mult” – a recunoscut ea într-un interviu pentru cancan.ro.

Artista nu se teme de foame sau de efortul fizic la care este supus soțul ei, ci de riscul de accidentări, cel mai mare pericol al competiție: „Pe partea de nemâncat nu e problemă că l-am trimis acolo ca să slăbească, deci nici de sport. Îmi e teamă de accidentări acolo, Doamne ajută să nu se accidenteze!”

Reacțiile lui Nicu în competiție

Nicu Grigore este cunoscut pentru sinceritatea lui brutală, iar acest lucru a generat tensiuni în echipă. Bella spune că l-a sfătuit să fie calm, dar în condițiile extreme de la Survivor, reacțiile lui au fost greu de controlat.

„I-am spus să fie cum este el, dar nu mă așteptam să fie chiar așa! I-am zis să fie mai calm, dar am văzut că acolo nu s-a mai abținut pentru că s-a adunat și foame, și oboseală și lipsă de hrană.„

Artista glumește chiar pe seama faptului că Nicu devine „acru” fără dulciuri, lucru imposibil în junglă:

„El dacă mănâncă dulce e cel mai bun om, iar acolo mănâncă numai cocos și atunci a devenit mai acru.”

Deși îl așteaptă acasă cu dor, Bella nu plănuiește să-l răsfețe culinar imediat. Dimpotrivă, vrea să-l mențină într-un stil de viață sănătos după perioada de restricții din competiție.

„Am zis că dacă tot a slăbit vreau să îl țin la dietă și să îi fac mâncare mai sănătoasă. Oricum corpul lui nu cred că o să mai accepte atât de multă mâncare pentru că o să-i fie rău” – a adăugat artista.

