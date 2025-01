„L-am cunoscut și am copil, iar el a trebuit să accepte.” Bella Santiago și Nicu Grigore, dezvăluiri rare despre momentul în care s-au întâlnit și viața lor de cuplu / Exclusiv

Bella Santiago și Nicu Grigore au vorbit deschis cu Unica.ro despre viața lor de cuplu. Cântăreața a dezvăluit care este unul dintre cele mai romantice lucruri pe care soțul ei le face pentru ea, iar Nicu a spus ce a simțit în momentul în care a aflat că Bella are o fiică.

Bella Santiago și Nicu Grigore, detalii rare despre viața lor de cuplu

Bella Santiago (35 de ani) și Nicu Grigore, soțul ei, formează una dintre cele nouă echipe din sezonul al doilea al emisiunii Power Couple România. Cuplul s-a cunoscut prin intermediul unui prieten comun, la scurt timp după ce cântăreața a ajuns din Filipine în România, în anul 2016. Nicu a fost cel care a făcut primul pas în relația lor, după ce a ascultat-o pe artistă cântând și s-a îndrăgostit de ea.

Prima lor întâlnire a fost un succes, cu toate că solista s-a lăsat greu cucerită. „Am ieșit să vorbesc cu ea și am întrebat pe atunci pe cineva ce bea de fel. Mi s-a zis că bere cu gust de lămâie. M-am dus, am luat trei beri de la bar și m-am dus să stau de vorbă cu ea. Ne-am împrietenit. A durat ceva până am cucerit-o, nu a fost dragoste la prima vedere”, a povestit Nicu Grigore, pentru Playtech.ro. „A durat, clar! Am stat cuminte, nu m-a luat din prima! M-am lăsat foarte greu. Am vrut să văd dacă merită. A meritat!”, l-a completat Bella.

Ce spune Nicu Grigore despre faptul că soția lui are un copil dintr-o fostă relație

La avanpremiera Power Couple 2025, i-am întrebat pe Nicu și pe Bella care a fost cel mai mare risc pe care și l-au asumat în calitate de cuplu. Artista a adus-o în discuție pe fiica ei, Kescielle, iar răspunsul lui Nicu a fost înduioșător.

„L-am cunoscut și am copil, iar el a trebuit să accepte”, ne-a răspuns Bella. „Da, dar nu a fost un risc pentru mine, a fost ceva normal. N-am avut chestii atât de… sau dacă au fost nu le-am simțit pentru că, de fiecare dată când apare ceva mai dificil, ne unim forțele și nu simțim”, a continuat Nicu. „Și ne iubim!”, a concluzionat artista.

Cum o răsfață Nicu Grigore pe Bella Santiago

Revenind la momentul prezent, câștigătoarea sezonului 8 X Factor România ne-a dezvăluit care este unul dintre cele mai romantice lucruri pe care soțul ei le face pentru ea.

„Când sunt foarte obosită, mai aprinde lumânări, pune muzică de relaxare, iar când ies din baie după ce fac duș e o masă de masaj în fața mea și-mi face masaj”, a mărturisit artista, pentru Unica.ro.

Bella și Nicu s-au contrazis atunci când i-am întrebat care dintre ei petrece mai mult timp pe telefonul mobil. „Șefa”, a spus Nicu. „El!”, a insistat Bella, susținând că soțul ei este cel care vorbește mai des la telefon. Nicu a corectat-o, întrebarea referindu-se la cine petrece mai mult timp pe telefon, nu în apeluri telefonice.

„De ce nu recunoști, măi? Nici măcar… e camera pe tine! Incredibil așa ceva”, a insistat Nicu. „Bine! Eu, dar pentru că trebuie să postez”, a admis Bella. „Fii asumată, că altfel nu ești conștientă de cât stai pe el”, a încheiat Nicu Grigore, pe un ton jucăuș.

Bella Santiago și Nicu Grigore își doresc doi copii împreună

Bella Santiago și Nicu Grigore s-au căsătorit civil în anul 2017, iar religios în mai 2023, într-un cadru de poveste. După slujba religioasă, cei doi au mers împreună cu invitații la un local din Cernica. Mesele au fost ornamentate cu flori naturale, preparatele servite au fost delicioase, iar atmosfera a fost întreținută de o orchestră.

Bella Santiago are o fetiță pe nume Kescielle dintr-o relație anterioară, însă își dorește să devină din nou mamă alături de Nicu. Artista își dorește încă doi copii, preferabil gemeni. Bella încearcă de mai mulți ani să rămână însărcinată fără rezultat, însă nu și-a pierdut speranța și așteaptă ca Dumnezeu să le facă această bucurie la un moment dat.

„Îmi doresc gemeni, asta vorbeam cu soțul meu că vreau să fac. Vrem să avem gemeni ca să fiu doar o dată însărcinată, dar să avem doi copii. (râde) Vreau și fetiță, și băiat, orice, dar să ne dea Dumnezeu. Voi fi foarte fericită și mulțumită.

Eu abia aștept (să devină mamă – n.red.). Încercăm și așteptăm demult, dar când o vrea Dumnezeu. Cred că sunt doi ani de când încercăm, dar nu mă demotivez”, declara Bella Santiago în 2022, la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

