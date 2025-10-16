Scene sfâșietoare de la înmormântarea Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni. Familia, copleșită de durere la căpătâiul femeii

Joi, 16 octombrie 2025, familia, prietenii și apropiații și-au luat adio de la Elena, femeia care și-a pierdut viața într-un accident cumplit pe o trecere de pietoni din București. Atmosfera a fost apăsătoare, plină de de durere, lacrimi și neputință, iar comunitatea locală, profund afectată de tragedie, a venit să o conducă pe ultimul drum. Elena lasă în urmă o familie distrusă de tristețe și un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o.

Elena, condusă pe ultimul drum de familie și apropiați

La capela unde a fost depus trupul neînsuflețit, zeci de persoane au venit să își ia rămas bun. Rudele apropiate abia își puteau stăpâni lacrimile, iar atmosfera era apăsătoare. Coroanele de flori, lumânările și mesajele de condoleanțe au umplut curtea bisericii, semn al unei pierderi care a zguduit întreaga comunitate.

Fiul Elenei a stat lângă sicriul mamei sale cu privirea rătăcită și obrajii scăldați în lacrimi, notează wowbiz.ro. Adolescentul de 14 ani părea copleșit de o durere mută, greu de cuprins și de înțeles. Cu doar câteva clipe înainte de tragedie, o sunase pe mama lui și o aștepta să vină să-l ia de la școală.

Elena și-a pierdut viața la 35 de ani

Luni, 13 octombrie 2025, Elena și-a pierdut viața într-un accident rutier grav, petrecut pe o trecere de pietoni. În timp ce traversa cu căruciorul în care se afla fiica ei, a fost lovită de un autoturism care nu a încetinit, impactul fiind fatal. Tragedia a avut loc în plină zi, într-o zonă intens circulată.

Femeia de 35 de ani a murit pe loc, în timp ce fiica ei, în vârstă de un an, a fost Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București în stare gravă.

Ultima discuție a Elenei cu tatăl ei

Tatăl Elenei a rememorat cu durere ultimele momente înainte de tragedie, povestind că fiica sa se grăbea să își ia copilul de la școală. Cu doar câteva minute înainte de accident, cei doi au vorbit la telefon. „Am vorbit cu ea chiar înainte să iasă din casă. Mi-a spus că merge să ia copilul. Nu mi-a trecut prin minte că aceea va fi ultima noastră conversație”, a declarat bărbatul pentru România TV.

El a vorbit și despre legătura profundă dintre Elena și copiii ei, subliniind cât de dedicată era ca mamă: „Doi copii au rămas fără mamă. E o durere pe care nu o pot descrie. Nimic nu o va aduce înapoi. Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița. Era fericită, împlinită. A fost o mamă de nota zece!”.

