Șoferul care a spulberat o femeie de 35 de ani și pe copilul ei în vârstă de 2 ani pe o trecere de pietoni din zona Apărătorii Patriei a făcut primele declarații despre accidentul pe care l-a provocat.

Primele declarații ale șoferului care a spulberat o femeie și pe copilul ei pe trecerea de pietoni

Șoferul care a ucis o femeie de 35 de ani și a rănit-o grav pe fetița ei în vârstă de 2 ani, aflată într-un cărucior, a făcut primele declarații despre accidentul pe care l-a provocat. Tânărul de 20 de ani susține că frânele mașinii pe care o conducea nu au funcționat.

„Am încercat să evit ceva, dar n-am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit mașina”, a declarat tânărul, potrivit Kanal D.

Pe contul de TikTok al tânărului există videoclipuri cu el conducând cu peste 200 de km la oră. Martorii de la fața locului susțin că bărbatul conducea cu o viteză peste cea legală.

„Cum să arunci victima 20 de metri pe trecerea de pietoni de aici? Am auzit că avea aproape 200. Cum să mergi în oraș cu 200? Și sunt trecerile de prieteni apropiate una de alta. Cum să mergi cu așa viteză?”, a spus un martor.

Femeia ucisă, sunată de fiul ei de 10 ani imediat după accident

Femeia de 35 de ani a murit pe loc, în timp ce fiica ei a fost Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București în stare gravă.

Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN la fața locului, telefonul femeii decedate a sunat în timp ce ea zăcea pe asfalt. La celălalt capăt al firului era fiul ei de 10 ani.

