Tatăl Elenei, tânăra spulberată pe trecerea de pietoni, dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele clipe din viața femeii. „Am vorbit cu ea chiar înainte să iasă din casă!”

Tatăl Elenei a rupt tăcerea și a oferit declarații cutremurătoare despre ultimele clipe din viața Elenei, tânăra spulberată pe trecerea de pietoni la începutul săptămânii, despre sacrificiile făcute pentru familie și despre durerea care a cuprins întreaga casă.

În urma tragediei petrecute pe 13 octombrie 2025 în cartierul Berceni din București, întreaga comunitate din Curtea de Argeș este în doliu. Elena, o mamă de 35 de ani, a fost lovită mortal de un șofer de 20 de ani în timp ce traversa regulamentar strada împreună cu fetița sa de un an și nouă luni. Impactul a fost devastator: femeia a murit pe loc, iar copila a fost transportată de urgență la Spitalul „Marie Curie”, unde a fost operată și se află sub supraveghere medicală.

Ultima discuție a Elenei cu tatăl său

Bărbatul a povestit că Elena se grăbea să își ia copilul de la școală în momentul accidentului. Cu doar câteva minute înainte de tragedie, cei doi vorbiseră la telefon. „Am vorbit cu ea chiar înainte să iasă din casă. Mi-a spus că merge să ia copilul. Nu mi-a trecut prin minte că aceea va fi ultima noastră conversație” – a declarat bărbatul pentru România TV.

Mutarea la București fusese o decizie recentă, luată cu speranța unui viitor mai bun pentru cei doi copii ai Elenei. Tatăl femeii a mărturisit că el a fost cel care a susținut financiar relocarea: „Le-am spus că plătesc eu toate dările, că nu îi va costa nimic. M-am gândit pentru băiatul de 14 ani, am zis să fie și el la o școală bună”.

„Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița”

Durerea pierderii este amplificată de imaginea celor doi copii rămași fără mamă. Fetița, implicată în accident, se află în spital, iar băiatul cel mare a refuzat să meargă la Curtea de Argeș pentru înmormântare. „A zis că el nu pleacă de lângă sora lui. Nu vrea să o lase singură. E devastat” a spus tatăl Elenei.

Bărbatul a vorbit despre legătura profundă dintre Elena și copiii ei: „Doi copii au rămas fără mamă. E o durere pe care nu o pot descrie. Nimic nu o va aduce înapoi. Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița. Era fericită, împlinită. A fost o mamă de nota zece!”.

Trupul neînsuflețit al Elenei a fost adus în orașul natal, unde zeci de localnici, rude și prieteni s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Sicriul a fost depus la capela bisericii locale, iar joi, 16 octombrie, a fost înmormântată.

Între timp, șoferul care a provocat accidentul a fost reținut și prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Acesta susține că a încercat să evite impactul, dar mașina ar fi avut probleme la sistemul de frânare.

