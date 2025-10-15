Trecutul controversat al șoferului care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni. S-a filmat în timp ce mergea cu peste 240 km/h prin oraș

Tânărul de 20 de ani care a comis accidentul mortal de luni, în cartierul Berceni din București, are un trecut controversat, marcat de comportamente imprudente în trafic și promovarea unei maniere de condus agresive pe rețelele sociale. Postările din online și stilul imprudent de a conduce mașina indică un profil de șofer care ignoră regulile și pune în pericol viețile celorlalți.

Tragedie în plină zi, pe o trecere de pietoni

Un accident tragic a zguduit Bucureștiul luni, 13 octombrie 2025, în jurul orei 16:00, pe Șoseaua Berceni, în zona Pieței Apărătorii Patriei. O femeie de 35 de ani și fiica sa de aproximativ doi ani au fost lovite în plin pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani. Femeia a murit pe loc, iar copilul a fost grav rănit, fiind transportat de urgență la spital. Potrivit Brigăzii Rutiere, șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Imaginile surprinse de camera de bord a mașinii arată cum tânărul a trecut de pe banda 1 pe banda 2, depășind în viteză două autoturisme care staționau, înainte de a lovi victima care traversa regulamentar cu un cărucior.

Cine este tânărul de 20 de ani. Trecutul controversat și comportamentul în trafic

Identitatea tânărului nu a fost dezvăluită oficial, însă presa a reușit să afle câteva detalii despre profilul său online. Înainte de tragedie acesta posta frecvent pe rețelele sociale mesaje care promovau condusul agresiv.

Tânărul nu este străin de problemele în trafic. În cursul verii, permisul său de conducere a fost suspendat pentru 30 de zile din cauza unui comportament agresiv la volan. Cu toate acestea, a ignorat restricțiile și a continuat să conducă, filmându-se în timp ce circula cu peste 240 km/h prin oraș și publicând imaginile pe TikTok. Mai mult, în urmă cu puțin timp, a fost surprins din nou la volan, deși nu avea dreptul să conducă, fapt care i-a adus un dosar penal.

Citeşte şi: Primele declarații ale șoferului care a spulberat o femeie și pe copilul ei pe trecerea de pietoni: „Am încercat să evit ceva”

Ancheta continuă, copilul este în afara pericolului

Brigada Rutieră a confirmat că cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, iar tânărul urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală. Starea fetiței rănite este stabilă, iar medicii spun că se află în afara oricărui pericol.

Ce pedeapsă riscă tânărul șofer

Avocatul Adrian Cuculis a explicat că, în ciuda gravității faptei, tânărul ar putea scăpa fără nicio zi de închisoare. „El riscă o pedeapsă de la 2 la 7 ani, în ipoteza în care se constată că a fost pur și simplu un accident.

Dacă ne uităm puțin pe minimul, minimul cât poate primi, el poate să iasă cu o pedeapsă cu suspendare și nu face o zi de pușcărie”, a declarat Cuculis pentru WOWbiz.

Avocatul a mai precizat că „legea permite ca în cazul uciderii din culpă, dacă nu sunt circumstanțe agravante, instanța să dispună o condamnare cu suspendare. Este o realitate juridică dureroasă, dar legală.”

Foto – capturi video

Urmărește-ne pe Google News