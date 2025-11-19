Ce a făcut un polițist după ce o femeie însărcinată s-a prăbușit în Pasajul Unirii, în fața fiului ei de 3 ani: „O dovadă că dincolo de uniformă, sunt oameni”. Povestea s-a viralizat

Poliția Capitalei a împărtășit o întâmplare din Pasajul Unirii. O femeie însărcinată în 34 de săptămâni s-a prăbușit în fața fiului ei de aproximativ 3 ani. Un trecător a surprins gestul de omenie al unui polițist care a intervenit la fața locului pentru a gestiona situația delicată.

Ce a făcut un polițist după ce o femeie însărcinată s-a prăbușit în fața fiului ei de 3 ani

Poliția Capitalei a făcut publică o întâmplare dramatică sfârșită cu bine datorită intervenției forțelor de ordine. P femeie însărcinată în 34 de săptămâni s-a prăbușit în Pasajul Unirii, din cauza contracțiilor puternice. Incidentul s-a petrecut în prezența fiului femeii, de aproximativ 3 ani, care s-a speriat foarte tare. Polițiștii au intervenit prompt, iar gestul unui agent față de băiețel a topit inimile internauților.

„Un trecător ne-a trimis această fotografie și ne-a informat despre un moment de omenie ce a avut loc în pasajul Unirii. O femeie, însărcinată în 34 de săptămâni, a căzut la pământ, din cauza contracțiilor puternice. Lângă ea se afla copilul ei de aproximativ 3 ani, speriat și agitat, care nu înțelegea durerea prin care trecea mama și voia doar să fie ținut în brațe”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a Poliției Capitalei.

„Gestul lui simplu, dar profund uman i-a oferit micuțului siguranța de care avea nevoie”

Postarea se continuă cu gestul de omenie al unuia dintre agenți, tată a doi copii, care l-a liniștit pe băiețel și l-a ținut în brațe până când bunica lui a ajuns să-l ia.

„Colegii noștri au intervenit imediat pentru a-i acorda sprijin și până la sosirea ambulanței, Mirel l-a luat pe cel mic în brațe. Fiind el însuși tată a doi copii mici, a știut exact cum să procedeze. I-a vorbit calm, l-a liniștit și a început să se joace cu el și să-l distragă de la durerea mamei. Gestul lui simplu, dar profund uman i-a oferit micuțului siguranța de care avea nevoie. Copilașul s-a liniștit atât de tare, încât l-a îmbrățișat pe Mirel cu toată puterea și a rămas în brațele lui până la sosirea bunicii. Datorită colegului nostru Mirel, mama a putut să se odihnească și ulterior să primească asistența medicală necesară”, se continuă mesajul.

„O dovadă că dincolo de uniformă, sunt oameni”

Poliția Capitalei a încheiat postarea într-o notă optimistă, cu un mesaj de apreciere pentru agentul Mirel.

„Acesta nu a fost doar un act de serviciu, ci o dovadă că dincolo de uniformă, sunt oameni. Oameni care știu că, într-un moment de criză, siguranța și liniștea unui copil pot schimba totul. Felicitări Mirel și tuturor colegilor care ne arată că uniforma acoperă, de fapt, inimi mari”, a conchis Poliția Capitalei.

Foto: Facebook

