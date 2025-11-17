Sondaj CURS pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine conduce în preferințele bucureștenilor

Cel mai nou sondaj CURS realizat în luna noiembrie pentru Primăria Capitalei arată o luptă strânsă între primii trei candidați. În timp ce candidatul aflat pe prima poziție are doar 5 procente avans, cei de pe locurile 2 și 3 sunt la egalitate.
Candidații cu cel mai ridicat procentaj de respingere
Anca Alexandrescu înregistrează cel mai ridicat nivel de respingere, fiind menționată de 28% dintre respondenți. Virgil Zidar, cunoscut ca Makaveli, şi Cătălin Drulă urmează cu 20%, respectiv 17%.
Niveluri mai reduse de respingere prezintă candidații partidelor tradiționale.
În ceea ce privește Consiliul General, Sondajul CURS indică o competiție strânsă între primele patru formațiuni politice. Astfel, PSD conduce cu 22%, urmat îndeaproape de USR cu 21% și PNL cu 19%. AUR obține 18%, iar restul partidelor se situează între 2% și 5%.
Respondenții au fost întrebați, în cadrul sondajului CURS, care sunt problemele din București și cum văd direcția în care merge Capitala în prezent.
Majoritatea bucureștenilor (55%) consideră că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce 41% apreciază că direcția este bună.
De asemenea, 56% își exprimă preferința pentru o schimbare în administrația locală.
Principala problemă a Capitalei este identificată de 20% din respondenți ca fiind traficul rutier. De asemenea, bucureștenii consideră că funcționarea spitalelor de stat (19%) și rețeaua de termoficare (18%) reprezintă o mare problemă în prezent.
Menționată este și corupția din administrația locală (13%) dar și poluarea aerului (7%).
Sursă foto: Shutterstock
