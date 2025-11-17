Sondaj CURS pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine conduce în preferințele bucureștenilor

Cel mai nou sondaj CURS realizat în luna noiembrie pentru Primăria Capitalei arată o luptă strânsă între primii trei candidați. În timp ce candidatul aflat pe prima poziție are doar 5 procente avans, cei de pe locurile 2 și 3 sunt la egalitate.

Sondaj CURS pentru Primăria Capitalei

Cele mai noi date oferite de sondajul CURS realizat luna aceasta arată că doi dintre candidați se află la egalitate, în timp ce politicianul aflat în frunte are un avans de 5%.

Conform sondajului, Daniel Băluță, candidatul PSD, se află în fruntea intențiilor de vot cu 27%, fiind urmat de candidatul PNL Ciprian Ciucu și cel al USR, Cătălin Drulă, cu un procentaj de 22%.

Anca Alexandrescu se situează pe locul patru, cu 15% din intențiile de vot, iar candidații noi sau independenți înregistrează scoruri între 2% și 5%.

George Bunea, nou intrat în competiția pentru Primăria Capitalei din partea POT, a obținut 2% din intențiile de vot.

Pe de altă parte, un alt sondaj realizat recent de Avangarde, arată o diferență de doar două procente între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu.

Citește și: Cum poți calcula câte puncte de pensie ai, după fiecare lună lucrată. Pașii pe care trebuie să îi urmezi

Citește și: Nucile, aliment de lux în România lui 2025. Cât a ajuns să coste kilogramul

Candidații cu cel mai ridicat procentaj de respingere

Anca Alexandrescu înregistrează cel mai ridicat nivel de respingere, fiind menționată de 28% dintre respondenți. Virgil Zidar, cunoscut ca Makaveli, şi Cătălin Drulă urmează cu 20%, respectiv 17%.

Niveluri mai reduse de respingere prezintă candidații partidelor tradiționale.

În ceea ce privește Consiliul General, Sondajul CURS indică o competiție strânsă între primele patru formațiuni politice. Astfel, PSD conduce cu 22%, urmat îndeaproape de USR cu 21% și PNL cu 19%. AUR obține 18%, iar restul partidelor se situează între 2% și 5%.

Citește și: Profesor din Iași, acuzat de viol de o studentă. „Mi-a spus că am picioare foarte frumoase!” Agresiunile, surprinse de camerele de supraveghere

Citește și: Premierul Ilie Bolojan a propus o pensie 3.200 euro net pe lună pentru magistrați, ofertă refuzată de aceștia: „Gândiți-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi”

Marile probleme identificate în București

Respondenții au fost întrebați, în cadrul sondajului CURS, care sunt problemele din București și cum văd direcția în care merge Capitala în prezent.

Majoritatea bucureștenilor (55%) consideră că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce 41% apreciază că direcția este bună.

De asemenea, 56% își exprimă preferința pentru o schimbare în administrația locală.

Principala problemă a Capitalei este identificată de 20% din respondenți ca fiind traficul rutier. De asemenea, bucureștenii consideră că funcționarea spitalelor de stat (19%) și rețeaua de termoficare (18%) reprezintă o mare problemă în prezent.

Menționată este și corupția din administrația locală (13%) dar și poluarea aerului (7%).

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News