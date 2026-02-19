Anca Alexandrescu reacționează dur după ce CNA a decis să suspende emisia Realitatea Plus pentru 3 ore: „Țineți televizorul deschis”

Consiliul Național al Audienței a decis să suspende emisia postului Realitatea Plus în această seară, între orele 18:00 – 21:00. Anca Alexandrescu a reacționat în mediul online și a cerut telespectatorilor să protesteze.

CNA suspendă emisia Realitatea Plus pentru 3 ore

Emisia postului Realitatea Plus va fi suspendată astăzi, timp de trei ore, ca urmare a unei decizii luate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Această sancțiune vine după constatarea unor încălcări ale legislației audiovizuale, în contextul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, desfășurată în toamna anului 2025.

Postul TV, patronat de Maricel Păcuraru, a fost acuzat de lipsă de imparțialitate atunci când Anca Alexandrescu, realizator al emisiunilor canalului, a candidat pentru funcția de primar al Capitalei.

CNA a identificat 10 emisiuni, difuzate între 1 și 21 noiembrie 2025, care ar fi încălcat regulile privind imparțialitatea și echilibrul în prezentarea informațiilor.

Decizia de suspendare a fost votată de majoritatea membrilor CNA, cu două excepții: Georgică Severin și Lucian Dindirică.

Severin a criticat dur sancțiunea, declarând: „Consider că această sancțiune este complet exagerată, mai ales că este vorba de o situație legată de rezultatul unor alegeri care s-au încheiat acum două luni. (…) Din nefericire, această sancțiune nu are nici pe departe efectul pe care și-l doresc unii, va avea efectul contrar”.

Anca Alexandrescu îndeamnă telespectatorii să protesteze

În intervalul orar 18.00-21.00, Realitatea Plus va fi obligată să difuzeze textul sancțiunii, conform deciziei CNA.

Anca Alexandrescu, în semn de protest, a îndemnat telespectatorii să mențină televizoarele deschise pe Realitatea Plus pe durata celor trei ore.

„Astăzi, între 18-21, țineți televizorul deschis pe Realitatea Plus în semn de protest față de deciziile cu dublă măsură de la CNA! Ce este permis la televiziunile puterii nu este permis la televiziunea poporului!”, a scris realizatoarea tv pe pagina ei de Facebook.

Codul de reglementare a conținutului audiovizual, aprobat prin Decizia nr. 573 din 25 iunie 2025 și intrat în vigoare la 7 august 2025, subliniază în Articolul 84, alin. (1) că „programele de știri și dezbateri trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul, favorizând formarea liberă a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție”.

CNA, instituție aflată sub controlul Parlamentului României, este formată din 11 membri, numiți pentru un mandat de șase ani. Aceștia sunt desemnați de Senat, Camera Deputaților, președintele României și Guvern, iar președintele CNA este numit prin votul Parlamentului. Membrii Consiliului au statut de demnitate publică, echivalat funcției de secretar de stat.

