Jurnalistul Sebastian Zachmann, redactor-șef Cotidianul.ro, a dezvăluit că Viorica Dăncilă se temea că, în timpul mandatului ei de premier, Anca Alexandrescu îi strecura intenționat greșeli în discursuri. Înainte să lucreze la Realitatea, Alexandrescu a fost consiliera mai multor politicieni, printre care Adrian Năstase, Victor Ponta, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea. Anca își dorește să revină în politică, în prezent candidând la Primăria Capitalei din partea AUR.

Viorica Dăncilă se temea că Anca Alexandrescu îi strecura intenționat greșeli în discursuri, susține redactor-șef Cotidianul.ro

Viorica Dăncilă se temea că Anca Alexandrescu îi băga intenționat greșeli în discursuri, susține jurnalistul Sebastian Zachmann, redactor-şef Cotidianul.ro, pentru Paginademedia.

„Viorica Dăncilă era pur și simplu terorizată de gândul că Anca Alexandrescu îi strecoară greșeli intenționate în discursuri”, a spus Zachmann, pentru Paginademedia. Întrebat dacă este de părere că temerea era justificată, jurnalistul a replicat: „Cum ar spune procurorii, era o suspiciune rezonabilă, cu indicii temeinice”.

Zachmann a întrebat-o pe Dăncilă direct despre această temere, în prezența Ancăi Alexandrescu.

„M-am dus să fac interviu cu Viorica Dăncilă în perioada în care aceasta a început să scoată colţii la Liviu Dragnea. Anca Alexandrescu făcea live text din interviu, scria în continuu. Viorica se uita ușor încruntată că Anca tot nota. Am întrebat-o dacă are suspiciunea că cineva din echipa ei îi introduce greșeli intenționat în discursuri. La care Anca Alexandrescu a reacționat «pfff!». Viorica s-a întors, s-a uitat la ea și după un moment de liniște a spus: «Nu aș vrea să vorbesc despre asta»”, a povestit Zachmann, pentru sursa citată.

Liviu Dragnea a pus-o pe Anca Alexandrescu să o consilieze pe Viorica Dăncilă

Povestea nu s-a încheiat acolo. După ce Zachmann și-a terminat interviul și a plecat, a fost contactat de un membru PSD cu un avertisment.

„Plec din interviu și mă sună un PSD-ist: «Vezi că Anca Alexandrescu i-a trimis live text lui Dragnea interviul tău cu toate răspunsurile. Publică-l acum dacă vrei să dai ceva din interviu, că dacă nu, Dragnea va ieși cu atacuri la Dăncilă înainte să publici tu interviul». Am ajuns în redacție, am scos trei întrebări despre Liviu Dragnea și l-am publicat imediat”, a mai povestit jurnalistul.

Anca Alexandrescu, fostă consilieră a lui Adrian Năstase, s-a întors în PSD în 2017, la invitația lui Liviu Dragnea, pentru a coordona departamentul de comunicare al partidului. În februarie 2018, Dragnea a recomandat-o și a impus-o drept consilier al noului premier, Viorica Dăncilă. Un an mai târziu, în mai 2019, Dăncilă a renunțat la colaborarea cu Alexandrescu.

Anca Alexandrescu este candidata AUR la Primăria Capitalei în 2025.

