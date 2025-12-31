Dan Petrescu, prima apariție publică după ce s-a scris că ar avea probleme grave de sănătate. Cum arată fostul antrenor CFR Cluj

Au apărut primele imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a scris că acesta ar avea probleme grave de sănătate și că ar fi slăbit 30 de kilograme. Fostul antrenor al CFR Cluj a fost văzut în București, afișând o siluetă mai subțire și o stare vizibil afectată. Cum a fost surprins acesta și cum arată.

Dan Petrescu, prima apariție publică după ce s-a zvonit că ar fi bolnav

Dan Petrescu a fost văzut recent pe străzile din Capitală în timp ce se plimba. Îmbrăcat gros, adecvat vremii, fostul antrenor a părut vizibil mai slab. De altfel, se pare că acesta ar fi trecut printr-o operație și un tratament de chimioterapie, conform informațiilor apărute în presă și a unor declarații făcute de oameni din lumea fotbalului.

Cu toate acestea, Dan Petrescu nu a vorbit oficial despre problemele cu care se confruntă și nu se cunosc detalii oficiale despre diagnostic.

Dan Petrescu a fost văzut în București. El s-a plimbat pe Șoseaua Nordului din Capitală, îmbrăcat în haine groase. În ultimele luni, fostul antrenor de la CFR Cluj ar fi trecut prin clipe dificile.

Conform unor informații neoficiale, acesta ar fi suferit o operație la nivelul amigdalelor, dar a trecut și printr-un tratament de chimioterapie.

Ultima lui apariție îl arată vizibil mai slab, însă el nu a făcut până acum comentarii cu privire la aceste probleme.

Totuși, oameni din lumea fotbalului au vorbit despre momentele dificile prin care fostul mare fotbalist a trecut și au mărturisit că i-au fost aproape. Recent, apropiați ai lui Dan Petrescu au declarat că acesta se simte mai bine și că se află într-o perioadă de recuperare.

Cum se simte Dan Petrescu

Mai mulți oameni au vorbit despre starea lui Dan Petrescu. Recent, jurnalistul Decebal Rădulescu a spus că starea acestuia este bună.

„Eu știam că Dan Petrescu este spre bine. Nu știu de ce s-a accentuat povestea asta atunci că… Eu știu că face un tratament și că răspunde. Da, extrem de delicată. Eu am încredere că o să fie în regulă Petrescu”, a transmis Decebal Rădulescu.

Pe de altă parte, Giovanni Becali a vorbit și el despre Dan Petrescu și a spus că este „refăcut aproape sută la sută”.

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia (n.r.: să revină). Îți dai seama (n.r.: că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea’, a spus Giovanni Becali.

