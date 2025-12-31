Dan Petrescu, prima apariție publică după ce s-a scris că ar avea probleme grave de sănătate. Cum arată fostul antrenor CFR Cluj

Au apărut primele imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a scris că acesta ar avea probleme grave de sănătate și că ar fi slăbit 30 de kilograme. Fostul antrenor al CFR Cluj a fost văzut în București, afișând o siluetă mai subțire și o stare vizibil afectată. Cum a fost surprins acesta și cum arată.
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce s-a zvonit că ar fi bolnav
Dan Petrescu a fost văzut recent pe străzile din Capitală în timp ce se plimba. Îmbrăcat gros, adecvat vremii, fostul antrenor a părut vizibil mai slab. De altfel, se pare că acesta ar fi trecut printr-o operație și un tratament de chimioterapie, conform informațiilor apărute în presă și a unor declarații făcute de oameni din lumea fotbalului.
Totuși, oameni din lumea fotbalului au vorbit despre momentele dificile prin care fostul mare fotbalist a trecut și au mărturisit că i-au fost aproape. Recent, apropiați ai lui Dan Petrescu au declarat că acesta se simte mai bine și că se află într-o perioadă de recuperare.
Cum se simte Dan Petrescu
Mai mulți oameni au vorbit despre starea lui Dan Petrescu. Recent, jurnalistul Decebal Rădulescu a spus că starea acestuia este bună.
„Eu știam că Dan Petrescu este spre bine. Nu știu de ce s-a accentuat povestea asta atunci că… Eu știu că face un tratament și că răspunde. Da, extrem de delicată. Eu am încredere că o să fie în regulă Petrescu”, a transmis Decebal Rădulescu.
Pe de altă parte, Giovanni Becali a vorbit și el despre Dan Petrescu și a spus că este „refăcut aproape sută la sută”.
„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia (n.r.: să revină). Îți dai seama (n.r.: că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea’, a spus Giovanni Becali.
