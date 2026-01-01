Tatăl Loredanei Groza a murit. Scriitorul Vasile Groza avea 88 de ani: „Am sperat că momentul acesta nu va veni vreodată”

Scriitorul și poetul Vasile Groza, tatăl cântăreței Loredana Groza, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Artista a anunțat vestea pe 1 ianuarie 2026, exprimându-și durerea și recunoștința într-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Tatăl Loredanei Groza a murit la 88 de ani

Scriitorul și poetul Vasile Groza, tatăl artistei Loredana Groza, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Cu o carieră remarcabilă, acesta a lăsat moștenire mii de poezii, romane, cărți și cântece pentru copii, însemnând o contribuție semnificativă la cultura națională. Vestea tragică a fost anunțată de Loredana prin intermediul rețelelor de socializare, unde aceasta a împărtășit durerea pierderii părintelui care i-a fost sprijin permanent în viață și carieră.

Artista a transmis un mesaj profund emoționant în care își exprimă recunoștința și iubirea pentru tatăl său, un om pe care l-a considerat erou și mentor. În mesajul ei, artista vorbește despre dedicarea și lupta lui Vasile Groza de-a lungul vieții, în ciuda dificultăților întâmpinate.

„Am sperat că momentul acesta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată.. Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi copiii lui Lori și Cristi și cei doi nepoți Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar! A venit pe lume aparent fără nici o șansă .. orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți.. Visul lui a fost să scrie.. chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie.. Dar în fiecare zi și a urmat destinul.. a scris.. Pentru că s a născut poet.. natural, autodidact.. Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România. Sunt mândră de tine TATA! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești!”, a scris Loredana Groza pe pagina sa de Facebook.

Vasile Groza, internat în spital în ultimele luni

În ultimele luni ale anului 2025, starea de sănătate a lui Vasile Groza se deteriorase considerabil, iar Loredana a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confrunta. În cadrul unui concert la Sala Palatului, artista a mărturisit că îi era extrem de greu să cânte în absența tatălui său, care se afla internat în spital, în stare gravă.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital” a declarat ea atunci.

În mesajul său, Loredana a descris imaginea unui tată extraordinar, alături de care a împărtășit momente frumoase și care i-a insuflat valori importante.

„Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou! Te -ai luptat cu suferința până la ultima suflare! Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale de la pentru grija, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tata aproape 3 luni, zi și noapte Nu vreau să ți spun adio dragă TATA niciodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață.. Tu pentru mine ești nemuritor! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine Tu ești, Tatăl meu, Vasile Groza, Poetul Drum lin în pace și lumină! Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră! A ta, Luș”, a mai scris artista în mediul online.

Când va fi înmormântat Vasile Groza

Loredana a anunțat că ceremonia de înmormântare a tatălui său va avea loc pe 2 ianuarie 2026, la ora 11.00, la Cimitirul Bellu din București. Ea a invitat pe toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe Vasile Groza să îi fie alături în acest moment de rămas-bun.

Viața și cariera lui Vasile Groza rămân un exemplu de perseverență și de talent autentic. Scriitor autodidact, membru al Uniunii Scriitorilor din România, el a depășit obstacolele vieții și a lăsat o moștenire literară ce va dăinui peste generații.

