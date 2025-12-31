Anna Chifa Mica s-a stins din viață spre șocul și durerea familiei și apropiaților. Jurnalista colabora cu ziarul Răsunetul și modera o emisiune la AS Tv. Vestea dispariției sale a lăsat un gol adânc în sufletul celor care au cunoscut-o, dar și în sufletele colegilor săi jurnaliști.

Anna Chifa Mican a murit

Jurnalista Anna Chifa Mican a murit fulgerător. Ea era colaboratoare a ziarului Răsunetul și o realizatoare de emisiuni apreciată la Sângeorz Tv, Tele21 Bistrița și AS TV Bistrița.

Vestea morții sale a venit ca un fulger pentru apropiați, prieteni, familie și pentru colegii săi de breaslă. Anna Chifa era o femeie credinicoasă, o jurnalistă bună și o femeie caldă. Conform bistriteanul, acesta suferea de o boală fatală de care nu știau decât apropiații.

Mesajul transmis de fiul său

Vestea tristă a fost dată de fiul jurnalistei, Cristi Mican care a lăsat un mesaj emoționant în mediul online.

“Astazi, mama mea a plecat dintre noi. Nu ca o absenta, ci ca o prezenta care se muta intr-un alt plan. A ramas in urma tacerea, dar si tot ceea ce a fost autentic si viu in ea, pentru ca lucrurile traite cu adevar nu se pierd.

Mama mea a fost un om al cuvantului si al responsabilitatii. Realizator TV si jurnalist, a fost o voce cunoscuta si respectata, dar dincolo de profesie a fost o prezenta care a stiut sa apropie oamenii, sa asculte si sa inteleaga. A vazut intotdeauna omul din spatele fiecarui subiect si a tratat fiecare poveste cu respect si seriozitate.

A fost o femeie inteligenta, echilibrata si profund umana. A avut discernamant, discretie si o generozitate reala. A fost implicata, prezenta si atenta la ceilalti. A daruit fara ostentatie si a iubit fara conditii. Frumusetea ei nu a tinut de aparente, ci de caracter.

Credința i-a fost sprijin si reper. A trait-o fara demonstratii, in mod firesc, in gesturi si in felul ei de a fi. De acolo i-au venit linistea si forta. A stiut ca, dincolo de ceea ce se vede, exista o randuiala care da sens si echilibru.

In tot acest timp, prin incercarile grele prin care a trecut si prin cele pe care le-am trait impreuna, a pastrat mereu un zambet. Nu din negare, ci din forta. Un zambet care a fost o forma de curaj, de iubire si de credinta. Si acesta este un lucru care spune totul despre ea.

Mama mea s-a luptat pentru mine, pentru viata mea si pentru drumul meu. M-a crescut, m-a educat si m-a protejat. Mi-a oferit tot ce a avut si tot ce a putut, adesea mai mult decat atat. M-a invatat principii, onoare, respect si demnitate. M-a invatat sa tratez oamenii egal, corect, sa respect pe cei care ma respecta si, mai presus de orice, m-a invatat ce inseamna omenia.

Pentru mine, a fost cel mai bun parinte. Sprijinul meu constant. Siguranta mea. Locul meu de intoarcere.

Pentru lume, a fost un reper.

Pentru cei care au cunoscut-o, a fost lumina.

Pentru mine, a fost inceputul. A dus lupta pana la capat cu demnitate si luciditate. Nu s-a revoltat si nu a renuntat. A mers inainte cu verticalitate si cu iubirea intreaga. De aceea, pentru mine, mama mea ramane o eroina, nu prin gesturi spectaculoase, ci prin felul in care a stiut sa traiasca si sa iubeasca.

Iti multumesc, mama, pentru tot ceea ce mi-ai oferit. Pentru viata, pentru dragoste si pentru valorile pe care mi le-ai lasat.

Nu ai plecat cu adevarat.

Traiesti in mine, in fiecare pas, in fiecare alegere dreapta, in fiecare lucru bun pe care il voi face mai departe.

Dumnezeu sa te odihneasca in pace.

Drum lin, mama, te iubesc!”, a transmis Cristi Mican.

