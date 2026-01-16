  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Tatăl lui Dani Vicol acuză neconcordanțe în povestea lui Mario Iorgulescu: „Nu existau semafoare în Chitila atunci!” Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea tragediei

Tatăl lui Dani Vicol acuză neconcordanțe în povestea lui Mario Iorgulescu: „Nu existau semafoare în Chitila atunci!” Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea tragediei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Declarațiile făcute de Mario Iorgulescu în interviul acordat lui Dan Capatos au reaprins durerea familiei Vicol, la aproape șapte ani de la tragedia în care tânărul Dani și-a pierdut viața. Pentru prima dată, tatăl victimei a acceptat să vorbească public, în direct, despre ceea ce a simțit după ce a urmărit mărturiile lui Mario și despre detaliile accidentului care, în opinia sa, nu corespund realității.

Un interviu care a redeschis răni vechi

Tatăl lui Dani Vicol a mărturisit că apariția lui Mario Iorgulescu la televizor a fost un moment extrem de dificil pentru familia sa. Deși au trecut ani de la tragedie, durerea nu s-a estompat, iar declarațiile lui Mario au readus în prim-plan suferința trăită de părinți.

„A fost un interviu care ne-a șocat, ne-a dat din nou peste cap, dar în același timp ne-a demonstrat cine și unde este Mario Iorgulescu. A spus tot ceea ce trebuia să spună. Singur și-a spus tot”, a declarat bărbatul, pentru cancan.ro.

El a explicat că, până la acest interviu, familia nu știa prea multe despre comportamentul lui Mario sau despre modul în care acesta își asumă faptele. „Nu știam prea multe, cum arată, cum se comportă, a spus tot ce trebuia să spună, pentru toată lumea, singur a spus tot”, a adăugat tatăl victimei.

Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
Recomandarea zilei

Neconcordanțe în declarațiile lui Mario Iorgulescu

Una dintre afirmațiile care l-au deranjat cel mai mult pe Vicol se referă la semafoarele despre care Mario a spus că le-ar fi trecut pe roșu în noaptea accidentului.

„Da. Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde.

Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Recomandarea zilei

La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens”, a spus Mario Iorgulescu în interviul acordat lui Dan Capatos.

Potrivit tatălui lui Dani, această versiune nu corespunde realității din teren.

„În instanță, martorii au spus cam aceleași lucruri. Că a luat cheia să mute mașina, probabil că martorii au omis lucrul ăsta, nu se gândeau că el va pleca. Au închis poarta, el a tras de poartă și a plecat. El a spus, în mare, cam cum am aflat și noi de la martori. N-a mințit nimic. Dar să vă spun cu semafoarele, că acolo nu sunt semafoare. Singurul semafor e ăla de la Leroy Merlin, fix acolo unde a fost accidentul”, a mai precizat el.

În continuare, a explicat că, la momentul tragediei, pe Șoseaua Chitila nu existau semafoare funcționale, ci doar camere de supraveghere. În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea, acum 6 ani, erau doar camere, pe care nu au putut să le dea public, sunt probe care au rămas în dosar. El venea dinspre Gulia. În Chitila nu exista semafor atunci, erau camere și atât”, a spus acesta.

Citeşte şi: Melek, atac la familia Iorgulescu. Văduva lui Dani Vicol susține că Mario Iorgulescu nu este internat într-o clinică, ci umblă liber

Citeşte şi: Tatăl lui Dani Vicol, reacție explozivă după interviul lui Mario Iorgulescu. „Ne-au umilit! O spun public!” Mesajul tranșant al lui Ion Vicol

Citeşte şi: Fulgy, reacție neașteptată după dezvăluirile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. „Arată așa și vorbește așa din cauza…” Ce spune despre Melek, văduva lui Dani Vicol

Confirmări și diferențe față de declarațiile martorilor

Deși contestă unele detalii, tatăl victimei recunoaște că, în linii mari, povestea spusă de Mario coincide cu ceea ce au relatat martorii în instanță. Totuși, el subliniază că anumite aspecte – precum motivul pentru care Mario a plecat cu mașina în acea noapte – nu au fost menționate de martori, probabil pentru că nimeni nu se aștepta ca acesta să fugă.

„În instanță, martorii au spus cam aceleași lucruri. Că a luat cheia să mute mașina, probabil că martorii au omis lucrul ăsta, nu se gândeau că el va pleca. Au închis poarta, el a tras de poartă și a plecat. El a spus, în mare, cam cum am aflat și noi de la martori. N-a mințit nimic”, a explicat tatăl lui Dani.

Foto – capturi YouTube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste
Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste
Fanatik
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis
GSP.ro
Diletta Leotta a apărut într-o ținută „inadecvată” și fanii au reacționat dur: „Dansatoarele din club sunt mai îmbrăcate”
Diletta Leotta a apărut într-o ținută „inadecvată” și fanii au reacționat dur: „Dansatoarele din club sunt mai îmbrăcate”
Click.ro
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
TV Mania
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Citește și...
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului suveranist. Banii încasați de la YouTube
Andra, prima declaraţie după decizia neaşteptată luată de PRO TV! A spus-o fără ocolişuri: ‘Cand am auzit că…
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Nu scăpăm de ger nici în februarie. Prognoza meteo pe termen lung
Ce spune Adela Popescu despre revenirea în televiziune: „Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine”
Adrian Alexandrov, dezvăluiri despre relația cu Elena Udrea, după întoarcerea acasă. "Ne-am redescoperit!" Planul cuplului pentru 2026: "Elena își dorește!"
Bebe Cotimanis, adevărul despre plecarea de la PRO TV: „Se necesita. PRO TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Răsturnare MARE de situație! Decizia lui Măruță aruncă în aer showbizul, nici Andra NU se aștepta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Adela Popescu despre revenirea în televiziune: „Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine”
Ce spune Adela Popescu despre revenirea în televiziune: „Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine”
Adrian Alexandrov, dezvăluiri despre relația cu Elena Udrea, după întoarcerea acasă. "Ne-am redescoperit!" Planul cuplului pentru 2026: "Elena își dorește!"
Adrian Alexandrov, dezvăluiri despre relația cu Elena Udrea, după întoarcerea acasă. "Ne-am redescoperit!" Planul cuplului pentru 2026: "Elena își dorește!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Elle
Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împlinit 31 de ani de când se cunosc. Ce mesaj emoționant a transmis artistul: "Am trăit de toate, de la bucurii la tristeți..." Foto
Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împlinit 31 de ani de când se cunosc. Ce mesaj emoționant a transmis artistul: "Am trăit de toate, de la bucurii la tristeți..." Foto
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV. Ce planuri are prezentatorul: „Nu e ceva care dispare peste noapte”
Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV. Ce planuri are prezentatorul: „Nu e ceva care dispare peste noapte”
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Bebe Cotimanis, adevărul despre plecarea de la PRO TV: „Se necesita. PRO TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs”
Bebe Cotimanis, adevărul despre plecarea de la PRO TV: „Se necesita. PRO TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs”
Horoscop săptămânal 19 - 25 ianuarie 2026. O zodie este supusă la teste grele de către astre. Poate fi lovită de situații nerezolvate din trecut
Horoscop săptămânal 19 - 25 ianuarie 2026. O zodie este supusă la teste grele de către astre. Poate fi lovită de situații nerezolvate din trecut
Cine e Larisa Uță de la Survivor România 2026. "Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire!"
Cine e Larisa Uță de la Survivor România 2026. "Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire!"
Horoscop 17 ianuarie 2026. Venus intră în Vărsător. Eveniment neașteptat pentru o zodie, găsește curajul necesar pentru a planta semințele unei noi relații de iubire
Horoscop 17 ianuarie 2026. Venus intră în Vărsător. Eveniment neașteptat pentru o zodie, găsește curajul necesar pentru a planta semințele unei noi relații de iubire
Observator News
Domeniul "campion" la creșteri salariale în România. Cu cât s-a majorat leafa angajaților
Domeniul "campion" la creșteri salariale în România. Cu cât s-a majorat leafa angajaților
Libertatea pentru Femei
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Supliment alimentar popular, retras de urgență după ce mai multe persoane au ajuns la spital
Supliment alimentar popular, retras de urgență după ce mai multe persoane au ajuns la spital
Top alimente recomandate de medici pentru persoanele peste 50 de ani. Ce să pui în farfurie ca să previi bolile
Top alimente recomandate de medici pentru persoanele peste 50 de ani. Ce să pui în farfurie ca să previi bolile
Avertisment dur din partea științei. Riscul ascuns pentru femeile care fac sex rar
Avertisment dur din partea științei. Riscul ascuns pentru femeile care fac sex rar
Sirop de ceapă natural pentru calmarea tusei, remediu simplu și eficient. Preparare pas cu pas la tine acasă
Sirop de ceapă natural pentru calmarea tusei, remediu simplu și eficient. Preparare pas cu pas la tine acasă
TV Mania
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Raluka, vacanță exotică în Brazilia. Detaliul observat de fani care a stârnit speculații
Raluka, vacanță exotică în Brazilia. Detaliul observat de fani care a stârnit speculații
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton