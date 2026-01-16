Tatăl lui Dani Vicol acuză neconcordanțe în povestea lui Mario Iorgulescu: „Nu existau semafoare în Chitila atunci!” Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea tragediei

Declarațiile făcute de Mario Iorgulescu în interviul acordat lui Dan Capatos au reaprins durerea familiei Vicol, la aproape șapte ani de la tragedia în care tânărul Dani și-a pierdut viața. Pentru prima dată, tatăl victimei a acceptat să vorbească public, în direct, despre ceea ce a simțit după ce a urmărit mărturiile lui Mario și despre detaliile accidentului care, în opinia sa, nu corespund realității.

Un interviu care a redeschis răni vechi

Tatăl lui Dani Vicol a mărturisit că apariția lui Mario Iorgulescu la televizor a fost un moment extrem de dificil pentru familia sa. Deși au trecut ani de la tragedie, durerea nu s-a estompat, iar declarațiile lui Mario au readus în prim-plan suferința trăită de părinți.

„A fost un interviu care ne-a șocat, ne-a dat din nou peste cap, dar în același timp ne-a demonstrat cine și unde este Mario Iorgulescu. A spus tot ceea ce trebuia să spună. Singur și-a spus tot”, a declarat bărbatul, pentru cancan.ro.

El a explicat că, până la acest interviu, familia nu știa prea multe despre comportamentul lui Mario sau despre modul în care acesta își asumă faptele. „Nu știam prea multe, cum arată, cum se comportă, a spus tot ce trebuia să spună, pentru toată lumea, singur a spus tot”, a adăugat tatăl victimei.

Neconcordanțe în declarațiile lui Mario Iorgulescu

Una dintre afirmațiile care l-au deranjat cel mai mult pe Vicol se referă la semafoarele despre care Mario a spus că le-ar fi trecut pe roșu în noaptea accidentului.

„Da. Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde.

La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens”, a spus Mario Iorgulescu în interviul acordat lui Dan Capatos.

Potrivit tatălui lui Dani, această versiune nu corespunde realității din teren.

„În instanță, martorii au spus cam aceleași lucruri. Că a luat cheia să mute mașina, probabil că martorii au omis lucrul ăsta, nu se gândeau că el va pleca. Au închis poarta, el a tras de poartă și a plecat. El a spus, în mare, cam cum am aflat și noi de la martori. N-a mințit nimic. Dar să vă spun cu semafoarele, că acolo nu sunt semafoare. Singurul semafor e ăla de la Leroy Merlin, fix acolo unde a fost accidentul”, a mai precizat el.

În continuare, a explicat că, la momentul tragediei, pe Șoseaua Chitila nu existau semafoare funcționale, ci doar camere de supraveghere. „În Chitila nu exista semafor atunci, în momentele alea, acum 6 ani, erau doar camere, pe care nu au putut să le dea public, sunt probe care au rămas în dosar. El venea dinspre Gulia. În Chitila nu exista semafor atunci, erau camere și atât”, a spus acesta.

Confirmări și diferențe față de declarațiile martorilor

Deși contestă unele detalii, tatăl victimei recunoaște că, în linii mari, povestea spusă de Mario coincide cu ceea ce au relatat martorii în instanță. Totuși, el subliniază că anumite aspecte – precum motivul pentru care Mario a plecat cu mașina în acea noapte – nu au fost menționate de martori, probabil pentru că nimeni nu se aștepta ca acesta să fugă.

„În instanță, martorii au spus cam aceleași lucruri. Că a luat cheia să mute mașina, probabil că martorii au omis lucrul ăsta, nu se gândeau că el va pleca. Au închis poarta, el a tras de poartă și a plecat. El a spus, în mare, cam cum am aflat și noi de la martori. N-a mințit nimic”, a explicat tatăl lui Dani.

