Melek, atac la familia Iorgulescu. Văduva lui Dani Vicol susține că Mario Iorgulescu nu este internat într-o clinică, ci umblă liber

Melek, văduva lui Dani Vicol, a făcut acuzații grave în emisiunea lui Dan Capatos, pe 13 ianuarie 2026, susținând că Mario Iorgulescu frecventează baruri și consumă droguri și nu este internat într-o clinică, așa cum spun părinții lui.

Melek susține că Mario Iorgulescu umblă liber

Melek, văduva lui Dani Vicol, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre Mario Iorgulescu, într-o apariție recentă la emisiunea lui Dan Capatos. Ea a vorbit despre durerea pierderii soțului său și despre comportamentul controversat al lui Iorgulescu, la aproape șapte ani de la tragicul accident rutier din 2019 care a schimbat viața a două familii.

Femeia, pe numele ei adevărat Patricia Micu, a vorbit deschis despre ceea ce consideră a fi o lipsă de asumare din partea lui Mario Iorgulescu. În acel accident, Dani Vicol, soțul său, și-a pierdut viața la doar 24 de ani, după ce fiul președintelui LPF, aflat sub influența alcoolului, s-a urcat la volan și a provocat tragedia. În tot acest timp, Mario Iorgulescu nu a oferit nicio explicație publică despre acea noapte fatidică.

Într-un interviu recent, realizat de Dan Capatos, Mario Iorgulescu a vorbit pentru prima dată despre incident. Totuși, Melek a declarat că este convinsă că Iorgulescu nu și-a schimbat comportamentul și că declarațiile sale despre tratamentul într-o clinică de reabilitare sunt false.

„Așa cum am văzut în interviu, Mario Iorgulescu este un om apt de pușcărie. Se vede că are probleme, însă nu probleme de sănătate. Are probleme că încă se droghează. Chiar și în momentul în care a făcut interviul cu tine Mario Iorgulescu era drogat. Vă jur și vă spun cu mâna pe inimă că el se droghează în continuare. Este o părere personală. Știu asta, dar nu am dovezi”, a spus Melek cu durere în glas.

Citește și: Tatăl lui Dani Vicol, reacție explozivă după interviul lui Mario Iorgulescu. „Ne-au umilit! O spun public!” Mesajul tranșant al lui Ion Vicol

Citește și: Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei. Gabriela Iorgulescu: „E un băiat bolnav, cu acte”

Văduva lui Dani Vicol, atac la familia Iorgulescu

Ea a continuat spunând că Mario nu locuiește într-o clinică de reabilitare, așa cum a declarat, ci stă la hotel, frecventează barurile și continuă să ducă un stil de viață haotic.

„Mario Iorgulescu stă la hotel, se plimbă prin baruri, se droghează. În voie să fie, să își rupă și gâtul, nu e problema mea, dar trebuie să se facă ceva”, a adăugat Melek.

Aceasta a subliniat că influența tatălui lui Mario, Gino Iorgulescu, ar fi motivul pentru care acesta a evitat până acum consecințele legale.

Citește și: Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”

Citește și: Mario Iorgulescu, dat dispărut, după ce a fugit din clinica unde era internat. Gino Iorgulescu a plecat în Italia

„Este un monstru și un criminal. Se gândește doar la el, la binele lui. Dacă avea cea mai mică empatie, dacă îi părea rău, după 6 ani venea treaz la interviu”, a punctat văduva lui Dani Vicol.

Melek și-a exprimat dezamăgirea față de sistemul de justiție din România, dar mai ales față de Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario, despre care spune că și-ar fi folosit influența pentru a-și proteja fiul.

„De la el a învățat să bea și să se drogheze”, spune Melek, referindu-se la Gino Iorgulescu.

Afirmațiile ei vin ca răspuns la declarațiile recente ale lui Mario Iorgulescu, care, într-un interviu dintr-o clinică de recuperare din Milano, a vorbit pentru prima dată despre noaptea accidentului fatal. Mario a susținut că regretă cele întâmplate, dar a stârnit controverse afirmând că accidentul ar fi fost o înscenare.

Pe lângă lupta legală, Melek a mărturisit că își asumă și o luptă spirituală: „În zi de sărbătoare, la orice biserică mă voi duce, cât o să mai trăiesc, Mario Iorgulescu o să fie blestemat de mine și în culcare, și în sculare. Să știe și mama și tatăl lui”.

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News