Mario Iorgulescu pune condiții pentru a se întoarce în România și a se preda autorităților: „Vin în România la pârnaie”

Mario Iorgulescu a declarat că se întoarce în România și se predă autorităților, însă cu o condiție. Fiul lui Gino Iorgulescu a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a provocat, în 2019, un accident soldat cu moartea unui tânăr, Dani Vicol.
Condiția lui Mario Iorgulescu pentru a se preda autorităților din România
Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, continuă să fie sub lumina reflectoarelor, generând controverse cu declarațiile sale recente. Recent, tânărul a vorbit despre condițiile în care ar fi dispus să se întoarcă în România pentru a-și ispăși sentința.
Mario Iorgulescu, care în prezent se află în afara României, a declarat că ar accepta să se predea autorităților române doar dacă pedeapsa sa ar fi redusă la patru ani de închisoare.
„Nu știam câți îmi dau până la urmă! Nu mi-au dat 8 ani, mi-au dat 15 ani prima oară. Acum am 8 ani, dar dacă în februarie îmi dau 4 ani de executat, vin la pușcărie, mă predau singur. Eu promit că dacă îmi dau 4 ani de executat, eu vin în România la pârnaie”, a declarat fiul lui Gino Iorgulescu pentru Dan Capatos.
Pe 8 septembrie 2019, Mario a fost responsabil de un accident rutier tragic, în urma căruia Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani, și-a pierdut viața. De atunci, cazul său a fost intens mediatizat, iar deciziile judiciare au fost subiect de dezbateri aprinse.
Sursă foto: Captură video
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.