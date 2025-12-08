Gabriela Cristea revine pe micile ecrane. Vedeta nu va mai fi prezentatoarea, ci jurat în cadrul unei emisiuni

Gabriela Cristea revine pe micile ecrane după ce a renunțat la emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii” de la Kanal D. Spre surprinderea tuturor, vedeta a schimbat postul de televiziune și se va afla într-un rol cu totul nou: cel de jurat într-o competiție culinară.

Gabriela Cristea, din nou pe micile ecrane

Gabriela Cristea revine pe micul ecran într-un rol surprinzător, alăturându-se juriului competiției „Cozonacul de Aur” din cadrul emisiunii „La Măruță” de pe Pro TV. Decizia a fost anunțată în direct, în timpul unei ediții recente, când Cătălin Măruță i-a oferit un „contract oficial”, transformând o glumă într-o realitate.

Această revenire marchează o schimbare în cariera Gabrielei, după ce s-a concentrat o perioadă pe proiecte online și pe viața de familie. Activitatea sa în mediul digital, unde împărtășește rețete și momente din viața personală, i-a adus renumele de „gospodina-șefă” a Instagramului.

Astfel, de luni, 8 decembrie, Gabriela Cristea va face parte oficial din juriul competiției, alături de maestrul cofetar Nea Vasile și Alex Cârțu, doi profesioniști recunoscuți în domeniul patiseriei.

„De luni mă găsiți pentru 2 săptămâni tot acolo de la 15.00 fix. Vă aștept și pe voi cu drag!”, a anunțat Gabriela Cristea pe conturile sale de socializare.

Citește și: Cum a apărut Gabriela Cristea pe internet. Fanii i-au atras imediat atenția: „Sunt mâini muncite, nu mi-e rușine”

Citește și: Gabriela Cristea și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o culoare specială

Anunțul lui Cătălin Măruță

În cadrul emisiunii din 5 decembrie, Cătălin Măruță a explicat rolul ei: „Eram pregătit cu aplauzele, ca și cum eram sigur că vei semna. Știi, în sensul acesta vorbesc. Trebuie să-ți fac puțin pregătirea pentru concursul Cozonacul de Aur, care începe luni, săptămâna viitoare. În felul următor se va desfășura: tu vei fi jurat permanent. În centru va sta domnul Nea Vasile, șeful cozonacilor din România, iar alături de el va fi Alex Cârțu, și el un specialist cu acte în regulă. Toți trei aveți experiență. Nea Vasile face cozonaci toată ziua, Alex Cârțu participă la competiții, iar tu, la rândul tău, cred că faci niște cozonaci senzaționali, mai ales că te-am văzut gătind de fiecare dată”.

„Cozonacul de Aur” este o competiție cu tradiție în cadrul emisiunii „La Măruță”, care aduce în prim-plan pasionați de cozonaci din întreaga țară. Aceștia își prezintă cele mai bune rețete, încercând să impresioneze juriul prin aspectul, consistența, gustul, umplutura și tehnica de preparare a cozonacilor.

Concursul include etape eliminatorii și are ediții speciale de Crăciun și Paște, devenind un moment așteptat de public în preajma sărbătorilor.

Citește și: Ce invitații inedite a ales Andreea Bălan pentru nunta cu Victor Cornea. Este un model extrem de rar

Citește și: Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, surprinsă lângă bradul de Crăciun al familiei. Imagine rară cu micuța Josephine

Gabriela Cristea și-a împodobit bradul de Crăciun

Pe lângă activitatea profesională, Gabriela Cristea a împărtășit recent cu fanii săi un moment din viața personală: împodobirea bradului de Crăciun încă din luna noiembrie.

Alegerea sa pentru 2025 a fost o tematică inedită, cu decorațiuni turcoaz, inspirate de designul interior al casei sale. Funda bradului, realizată din tul, a fost confecționată chiar de vedetă, demonstrându-și încă o dată abilitățile creative.

Pe lângă proiectele de televiziune și online, Gabriela Cristea și soțul său, Tavi Clonda, au făcut o achiziție importantă. Cuplul a cumpărat o casă veche de peste 100 de ani, situată în regiunea Abruzzo, pe malul Mării Adriatice.

Casa, care nu a mai fost locuită de mai bine de 50 de ani, are un farmec aparte, cu camere spațioase, un etaj și un balcon ce oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului Abruzzo. În ciuda stării sale, Gabriela are deja planuri mari pentru renovarea proprietății, dorind să o transforme într-un loc de refugiu perfect pentru vacanțele alături de familie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriela Cristea

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News