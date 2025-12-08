Ce invitații inedite a ales Andreea Bălan pentru nunta cu Victor Cornea. Este un model extrem de rar

Andreea Bălan face pregătiri pentru nunta cu Victor Cornea. Vedeta a ales deja localul și a pus la punct cele mai importante aspecte, iar acum a împărtășit cu fanii cum arată invitațiile la marele eveniment. Cântăreața a optat pentru un model extrem de rar și elegant.

Invitațiile la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, cu totul speciale

Andreea Bălan și Victor Cornea urmează să se căsătorească anul viitor. Cântăreața este în proces de pregătire a ultimelor detalii pentru marele eveniment.

Cei doi au optat pentru eleganță, rafinament, dar și un element inedit și original. Artista se ocupă îndeaproape de micile detalii care fac totul memorabil pentru invitați și nu numai.

Citește și: De ce au divorțat Andreea Bălan și George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei: „Avea vicii”

Recent, Andreea Bălan a împărtășit cu fanii cum arată invitațiile la nuntă. În timp ce majoritatea invitațiilor de nuntă sunt pe o hârtie frumoasă, lucioasă sau brodată, Andreea Bălan a optat pentru un tip de invitații rar întâlnite.

Ea a ales invitații transparente, de sticlă, împachetate în plicuri aurii, elegante. Acestea arată ca niște premii speciale sau trofee și au detalii elegante pe margini.

Andreea Bălan și Victor Cornea pregătesc un eveniment de amploare, cu multe momente speciale și un decor de poveste. De la decorațiuni până la muzică, flori, aranjamentele mesei și toate celelalte detalii din cadrul evenimentului, Andreea Bălan s-a gândit la tot și îi face plăcere să își organizeze nunta cu bărbatul iubit.

Ea și-a dorit să păstreze totul elegant și original, astfel încât invitații să se bucure de un eveniment cu totul special.

Citește și: Neculai Stanciu, verdict stilistic dur despre vedetele din România: „La Andreea Bălan și Oana Roman este ceva dezastruos” / Exclusiv

„Locația e stabilită, e undeva pe malul Lacului Buftea, am stabilit florile, aranjamentul, decorul, urmează să facem și degustarea”, a spus Andreea Bălan.

Pe de altă parte, Victor Cornea a mărturisit că are emoții cu privire la dansul mirilor.

„Dansul mirilor e cel mai complicat. Un pic de presiune pe mine, dar am cel mai profesionist dansator lângă mine. O să mă ajute, sunt convins. Am făcut mici repetiții și eu zic că mă descurc.”, a spus el.

Când are loc evenimentul

Cântăreața și sportivul se vor căsători pe 10 mai 2026. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste ca în filme și au decis să încununeze totul căsătorindu-se și promitându-și unul altuia iubire veșnică.

Artista a mărturisit că a stabilit deja multe dintre lucruri: de la locație, dată, florile, aranjamentul și decorul, iar următorul aspect pe listă este degustarea meniului.

Citește și: Andreea Bălan a spus dacă își va schimba numele după nunta cu Victor Cornea. Când va avea loc evenimentul: „După Sala Palatului”

Nunta celor doi va avea loc după concertul artistei de la Sala Palatului, când va lansa o piesă specială, care va deveni melodia pe care cei doi miri vor dansa.

O voi lansa la Sala Palatului și o voi cânta în premieră pentru el, pe 1 martie. Și, apoi, poate vom face dansul mirilor pe ea dacă îi va plăcea piesa. Dacă nu, o să aleagă el piesa”, a spus Andreea.

Urmărește-ne pe Google News