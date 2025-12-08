Ce invitații inedite a ales Andreea Bălan pentru nunta cu Victor Cornea. Este un model extrem de rar

Andreea Bălan face pregătiri pentru nunta cu Victor Cornea. Vedeta a ales deja localul și a pus la punct cele mai importante aspecte, iar acum a împărtășit cu fanii cum arată invitațiile la marele eveniment. Cântăreața a optat pentru un model extrem de rar și elegant.
Recent, Andreea Bălan a împărtășit cu fanii cum arată invitațiile la nuntă. În timp ce majoritatea invitațiilor de nuntă sunt pe o hârtie frumoasă, lucioasă sau brodată, Andreea Bălan a optat pentru un tip de invitații rar întâlnite.
Ea a ales invitații transparente, de sticlă, împachetate în plicuri aurii, elegante. Acestea arată ca niște premii speciale sau trofee și au detalii elegante pe margini.
Andreea Bălan și Victor Cornea pregătesc un eveniment de amploare, cu multe momente speciale și un decor de poveste. De la decorațiuni până la muzică, flori, aranjamentele mesei și toate celelalte detalii din cadrul evenimentului, Andreea Bălan s-a gândit la tot și îi face plăcere să își organizeze nunta cu bărbatul iubit.
Ea și-a dorit să păstreze totul elegant și original, astfel încât invitații să se bucure de un eveniment cu totul special.
„Dansul mirilor e cel mai complicat. Un pic de presiune pe mine, dar am cel mai profesionist dansator lângă mine. O să mă ajute, sunt convins. Am făcut mici repetiții și eu zic că mă descurc.”, a spus el.
Când are loc evenimentul
Cântăreața și sportivul se vor căsători pe 10 mai 2026. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste ca în filme și au decis să încununeze totul căsătorindu-se și promitându-și unul altuia iubire veșnică.
Artista a mărturisit că a stabilit deja multe dintre lucruri: de la locație, dată, florile, aranjamentul și decorul, iar următorul aspect pe listă este degustarea meniului.