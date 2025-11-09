Neculai Stanciu, verdict stilistic dur despre vedetele din România: „La Andreea Bălan și Oana Roman este ceva dezastruos” / Exclusiv

Stilistul Neculai Stanciu a făcut un top al celor mai prost îmbrăcate vedete din România, în cadrul unei noi ediții Fresh by Unica. Iată pe cine a nominalizat și de ce.

Neculai Stanciu, stilistul care analizează ținutele vedetelor în cadrul matinalului „Vorbește lumea”, a spus care sunt, din punctul lui de vedere, cele mai prost îmbrăcate vedete din țara noastră. Primele nominalizate au fost Andreea Bălan și Oana Roman, despre care Stanciu spune că stau „dezastruos” la capitolul stil.

„Andreea Bălan. Oana Roman. Am dat ceva ce este dezastruos, acolo unde pur și simplu nu se întâlnește styling-ul cu cine este persoana. Și îmi pare rău, dar asta este realitatea. Multe persoane nu se îmbracă cum ar trebui”, a spus Neculai Stanciu, la Fresh by Unica.

Următoarea în topul stilistului a fost Nicoleta Nucă, despre care spune că nu a ținut cont de sfaturile sale.

„Nicoleta Nucă. Nicoletei Nucă i-am făcut analiza cromatică, analiza corpului, la televizor. I-am dat fix cum trebuie să se îmbrace. Doar că, multe persoane consideră că ele știu să se îmbrace”, ne-a spus Stanciu.

„Trendurile ni se propun. Și noi avem cașcaval, cumpărăm trendurile și ăștia se bucură de banii noștri”

Nu în ultimul rând, stilistul de la „Vorbește lumea” a nominalizat-o pe Ioana Grama, despre care a spus că se aliniază prea mult cu trendurile.

„Ioana Grama. Nu-mi place pentru că se aliniază cu trendurile. Efectiv ea bifează din trenduri și eu înțeleg că este în spațiul public și trebuie să fie într-un fel, dar pur și simplu mi se pare că doar bifează niște trenduri ca să fie cumva acceptată ca fiind bine îmbrăcată. Or, trendurile ni se propun. Și noi avem cașcaval, cumpărăm trendurile, și ăștia se bucură de banii noștri. Și cam despre asta este vorba”, a încheiat Neculai Stanciu.

