Ce a pățit Gabriela Cristea după concertul Ricky Martin. Vedeta și-a îngrijorat fanii: „E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”

Gabriela Cristea a avut parte de distracție pe cinste la concertul susținut de Ricky Martin la Romexpo. Totuși, un detaliu a dezamăgit-o pe vedetă, care a avut de suferit când a ajuns acasă. Gabriela Cristea a apărut pe internet cu o mască la gură, îngrijorându-și fanii. Iată prin ce a trecut vedeta.

Gabriela Cristea, mesaj pentru tinerii care au fost la concertul lui Ricky Martin

Gabriel Cristea a fost la concertul lui Ricky Martin la Romexpo și s-a simțit foarte bine. Cu toate acestea, un detaliu a făcut-o pe vedetă să răbufnească în mediul online. Mai exact, toți cei care au fumat țigări electronice i-au provocat prezentatoarei o stare de disconfort extrem de mare și când a ajuns acasă a fost nevoită să facă aerosoli.

Mesajul Gabrielei Cristea pentru cei care au făcut acest lucru este unul foarte clar: libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt!

„Știu ca după postarea asta o să-mi sară toată lumea în cap daaaaarr…

Am fost ieri seară la concert Ricky Martin la Romexpo și toată marea de lumea de acolo folosea aparate de fumat electronice.

Fraților, de ce pentru țigările clasice este interzis și pentru electronice este voie?

Personal, consider ca e o mare încălcare a dreptului meu la sănătate…ca să nu mai spun ca în toată sala mirosea a ciorapi nespălați (așa miros electronicele).

Am plecat aseară de la concert si când am ajuns acasă mi-am făcut aerosoli pentru ca simțeam ca nu pot sa respir. Dimineață am repetat procedura.

Să nu mă înțelegeți greșit; fiecare e liber să facă cu corpul lui ce dorește, atâta timp cât nu afectează sănătatea celorlalți. Eu nu am o problemă cu cei care fumează, e chestiune de opțiune personala, doar să o facă în spații special amenajate sau în locuri deschise (afară).

Eu cred ca, noi ăștia nefumători, avem dreptul să ni se respecte spațiul intim necesar, care să nu ne afecteze sănătatea.

Poate Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun ar trebui revizuită.

Tutunul dăunează grav sănătății!”, a fost mesajul Gabrielei Cristea.

Țigările electronice sunt interzise în spații închise

Țigările electronice sunt interzise în interior și în toate spațiile publice închise, la muncă, în mijloacele de transport în comun sau la locurile de joacă.

Cei care încalcă legea pot fi amendați cu până la 15.000 de lei sau li se poate suspenda activitatea.

Cu toate că fumatul de țigări electronice este interzis în restaurante, cluburi sau orice spațiu public din interior, legea nu este respectată, deși spune clar: „orice dispozitiv cu nicotină sau fără, care e folosit pentru consumul de vapori, este considerat țigară electronică”.

