Ce a pățit Gabriela Cristea după concertul Ricky Martin. Vedeta și-a îngrijorat fanii: „E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”

Gabriela Cristea a avut parte de distracție pe cinste la concertul susținut de Ricky Martin la Romexpo. Totuși, un detaliu a dezamăgit-o pe vedetă, care a avut de suferit când a ajuns acasă. Gabriela Cristea a apărut pe internet cu o mască la gură, îngrijorându-și fanii. Iată prin ce a trecut vedeta.
Gabriela Cristea, mesaj pentru tinerii care au fost la concertul lui Ricky Martin
Gabriel Cristea a fost la concertul lui Ricky Martin la Romexpo și s-a simțit foarte bine. Cu toate acestea, un detaliu a făcut-o pe vedetă să răbufnească în mediul online. Mai exact, toți cei care au fumat țigări electronice i-au provocat prezentatoarei o stare de disconfort extrem de mare și când a ajuns acasă a fost nevoită să facă aerosoli.
Să nu mă înțelegeți greșit; fiecare e liber să facă cu corpul lui ce dorește, atâta timp cât nu afectează sănătatea celorlalți. Eu nu am o problemă cu cei care fumează, e chestiune de opțiune personala, doar să o facă în spații special amenajate sau în locuri deschise (afară).
Eu cred ca, noi ăștia nefumători, avem dreptul să ni se respecte spațiul intim necesar, care să nu ne afecteze sănătatea.
Cu toate că fumatul de țigări electronice este interzis în restaurante, cluburi sau orice spațiu public din interior, legea nu este respectată, deși spune clar: „orice dispozitiv cu nicotină sau fără, care e folosit pentru consumul de vapori, este considerat țigară electronică”.
