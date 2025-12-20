Gabriela Cristea așa cum nu ai mai văzut-o. Pictorialul inspirat de Amy Winehouse care nu a fost publicat integral

Gabriela Cristea a readus în atenția admiratorilor ei un moment mai puțin cunoscut din cariera sa, după ce a urmărit pe Netflix un documentar despre viața lui Amy Winehouse. Serialul a determinat-o să vorbească deschis despre un pictorial realizat în 2013, pentru revista Tabu.

Gabriela Cristea, protagonista unui pictorial inspirat de regretata Amy Winehouse

Gabriela Cristea și-a invitat urmăritorii de pe rețelele sociale să facă o călătorie în timp, mai exat în anul 2013, când a fost protagonista unui proiect care a scos-o complet din zona de confort. Prezentatoarea TV a intrat în rolul lui Any Winehouse pentru o ședință foto inedită. Experiența, spune ea, a avut un impact emoțional profund asupra ei.

„În iulie 2013 am făcut un pictorial pentru revista Tabu care mi-a mers la suflet”, a scris vedeta, rememorând unul dintre cele mai intense momente profesionale din cariera sa.

Gabriela Cristea își amintește în detaliu cât de solicitant a fost procesul de transformare. Machiajul și coafura au durat ore bune, iar tatuajele inspirate de stilul inconfundabil al lui Amy Winehouse au fost desenate manual, cu multă atenție la detalii.

„Îmi aduc aminte cât am stat la machiaj și la păr cu Enciu Camelia și că a durat o veșnicie să mi se deseneze doar tatuajele care se vedeau… și cum seara m-am frecat cu piatră ponce ca să le scot de pe piele”, a povestit Gabriela Cristea, cu sinceritatea care o caracterizează.

Imagini prea dure pentru acea perioadă

Unul dintre cele mai puternice detalii dezvăluite de vedetă este legat de fotografiile care nu au fost niciodată publicate. O parte dintre imagini, inspirate din perioada cea mai întunecată a vieții lui Amy Winehouse, au fost considerate prea intense pentru publicul din România de atunci.

„Pot să vă spun că am făcut și poze inspirate din perioada «foarte întunecată» a lui Amy și «nu au trecut la tipar» pentru că era prea mult pentru România atunci”, a mărturisit Gabriela.

Atmosfera pictorialului și tatuajele temporare au contribuit la o stare emoțională dificilă, semn că proiectul a fost mult mai mult decât un exercițiu de imagine.

Postarea Gabrielei Cristea se încheie într-o notă relaxată, cu o doză de autoironie. Vedeta privește înapoi cu zâmbetul pe buze la acea perioadă din viața ei, pe care o numește simplu: „Amintiri din epoca fără copii”.

Reacțiile admiratorilor și mesajul soțului ei, Tavi Clonda

Imaginile și confesiunea Gabrielei Cristea au stârnit rapid un val de reacții din partea admiratorilor ei. Mulți au fost surprinși de transformarea radicală, recunoscând că, la prima vedere, nu au identificat-o pe vedetă în fotografii. Alții au apreciat parcursul ei personal și sinceritatea cu care vorbește despre trecut. „Felicitări pentru tot ce ai fost și ești, un suflet extraordinar de frumos!”, a comentat cineva. „Dacă nu mă uitam cine a postat, nu aș fi crezut că ești tu!”, a scris altcineva.

Printre reacții s-a numărat și cea a soțului ei, artistul Tavi Clonda, care a ales să-și arate susținerea printr-un mesaj simplu, exprimat prin emoji-uri – un gest discret, dar plin de afecțiune.

