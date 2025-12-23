Gabriela Cristea face sărbătorile cu buget redus. De ce a limitat cheltuielile: „Am umplut doar un coș de cumpărături”

Gabriela Cristea se pregătește de sărbătorile de iarnă, însă anul acesta a dorit să fie mai cumpătată. Vedeta le-a mărturisit urmăritorilor că vrea să facă sărbătorile cu mai puțin, deși va avea la masă mulți invitați. Ce planuri are pentru masa din ziua de Crăciun.

Gabriela Cristea vrea cumpătare de sărbători

Gabriela Cristea a intrat în febra pregătirilor pentru Crăciun. Ea și-a făcut cumpărăturile și le-a împărtășit oamenilor că anul acesta, lucrurile vor sta diferit.

Vedeta le-a spus urmăritor de pe social media că anul acesta a limitat cheltuielile și s-a oprit la un singur coș de cumpărături, deși în anii trecuți umplea trei.

„Azi am făcut și o parte dintre cumpărăturile pentru Crăciun și mi-am dat seama că vreau un pic de cumpătare. Chiar dacă suntem mulți la masă, am umplut doar un coș cu cumpărături (față de anii trecuți, când umpleam trei) și în portbagaj au încăput și „ajutoarele de cadou ale Moșului”, și cumpărăturile alimentare… și am mai fost și la un magazin de bricolaj. Deci, se poate! Și dacă nu ne ajung cumpărăturile, plecăm cu colinda”, a scris Gabriela Cristea pe social media.

Tone de mâncare ajung la gunoi după mesele de sărbători, așa că primul pas de a elimina sau a diminua risipa alimentară este conștientizarea la cumpărături și planificarea în avans.

Cum să limitezi risipa alimentară de sărbători

Una dintre cele mai bune modalități de a reduce risipa alimentară este să îți planifici mesele cu grijă. Înainte de a merge la supermarket, fă o listă de cumpărături bazată pe numărul de invitați și pe mesele pe care intenționezi să le gătești. Acest lucru ajută la evitarea cumpărăturilor în exces și te asigură că achiziționezi doar ceea ce ai nevoie.

În ciuda eforturilor, de Crăciun apar inevitabil resturi de mâncare. În loc să le arunci, folosește-le creativ în bucătărie. Folosește friptura pentru a face sandvișuri, supe sau alte preparate precum quesadilla. Legumele și mezelurile pot fi folosite pentru un chec aperitiv sau o pizza de casă. Refolosind resturile, reduci risipa și ai mese rapide pentru a doua zi de Crăciun.

O alternativă este compostarea resturilor festive, o metodă eficientă de a transforma deșeurile alimentare în sol bogat în nutrienți pentru grădină. Cojile de legume, resturile de fructe și zațul de cafea pot fi compostate.

Alternativ, donează din mâncare înainte ca aceasta să se strice, dacă observi că ai prea multă.

