Gabriela Cristea, dezvăluiri despre cum a ajuns la aproape 100 de kilograme: „Aveam senzaţia că merg spre sfârșit”

Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri uimitoare despre momentul în care a fost diagnosticată cu obezitate de gradul I. Vedeta a spus că a ajuns la medic în momentul în care simțea că nu mai poate. Într-o discuție cu Camelia Enciu, prezentatoarea Tv a rememorat momentele critice din viața ei și a vorbit despre obezitatea ca boală, nicidecum ca lipsă de voință.

Gabriela Cristea, despre lupta cu obezitatea

Gabriela Cristea a invitat-o la podcastul său pe Camelia Enciu, alături de care a rememorat momentul în care a primit diagnosticul de obezitate de grad I. Ea a vorbit despre cum a simțit că pierde controlul asupra corpului său și a vorbit despre sprijinul pe care Camelia Enciu i l-a oferit și cât de important a fost în parcursul ei spre o viață mai sănătoasă.

Prezentatoarea Tv s-a speriat cumplit când a auzit că suferă de obezitate. Diagnosticul a făcut-o să își schimbe viața. Camelia Enciu i-a amintit vedetei de un moment foarte dur, când i-a mărturisit cât îi este de frică.

„Cami, mor!”, i-a spus Gabriela Cristea prietenei sale.

Gabriela Cristea: Eu am ajuns la obezitate gradul 1, atunci am ajuns la medic. M-ai salvat de la moarte! Pentru că eu recunosc, în urmă cu un an de zile, aveam senzaţia că merg spre sfârșit.

Camelia Enciu: Că mori… Îți aduci aminte când mi-ai zis: „Cami, mor!’? (…) Un om care a pornit să slăbească acum, de la 160 de kg şi să ajungă la 100 de kg, mi se pare că e o mare realizare pentru mine.

Gabriela Cristea: Tu îţi dai seama că ai dat un om jos de pe tine? Am trecut împreună prin suferinţa asta a obezităţii.

Camelia Enciu: Uite, spun în premieră un lucru pe care nu ştiu dacă… Doctoriţa respectivă, de pe vremea aia, nu mi-a dat o săptămână nimic să mănânc. Gabi, nimic. Apă! Alt medic mi-a zis să se ducă mama la covrigărie, să-mi ia covrigi şi să mănânce în gaura covrigului.

Gabriela Cristea: Obezitatea nu este lene. Obezitatea este o boală şi a fost recunoscută ca şi boală de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Am avut 98 de kg. Mi le asum 100%.

Camelia Enciu: „Te iubesc mai mult acum, că înțeleg prin ce ai trecut tu toată viaţa ta! Îți aduci aminte că asta mi-ai zis?

Gabriela Cristea: Da, da.

Camelia Enciu: „Cum ai trăit?’. Și eu ce ţi-am zis? N-am ştiut altceva.

Diagonstic de prediabet

Gabriela Cristea a mărturisit că, pe lângă obezitate, a fost diagnosticată și cu prediabet. Ea a cerut ajutorul unui medic și a început drumul către o viață mai sănătoasă.

„Sunt Gabriela Cristea și timp de mulți ani am purtat o mască, masca femeii mereu zâmbitoare, mereu aranjate, pe care voi o vedeați la televizor, dar în spatele acelei imagini, în oglinda mea de acasă, adevărul era altul.

Astăzi, încep acest proiect nou cu o mărturisire pe care n-am mai făcut-o niciodată. În iunie 2025 am fost diagnosticată cu obezitate gradul 1. Nu a fost vorba despre vanitate sau despre faptul că nu îmi mai veneau rochiile preferate. A fost vorba despre o boală care mi-a furat energia, mi-a adus un prediabet periculos, tensiune mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm. Familia mea a fost lângă mine necondiționat, dar nu aș fi ajuns aici, la cele peste 30 de kg pierdute, dacă în cea mai neagră perioadă a mea, un om care îmi cunoaște sufletul de peste 25 de ani nu mi-ar fi pus un ultimatum’, a mai adăugat vedeta în podcast.

