Singurul gest făcut de Gabriela Cristea după moartea tatălui său. Relația cu părinții ei nu a fost niciodată apropiată

Gabriela Cristea a vorbit deschis pierderea tatălui său, dar și despre relația complicată pe care a avut-o cu ambii părinți. Unul dintre momentele dificile a fost când l-a condus pe ultimul drum pe tatăl ei, care a murit în urmă cu șase luni. Iată ce a povestit Gabriela Cristea.

Gestul făcut de Gabriela Cristea când tatăl ei a murit

Gabriela Cristea nu a participat la înmormântarea tatălui ei, însă a ales să transmită un ultim omagiu și a trimis o coroană de flori în numele ei.

Vedeta a apelat la o florărie din localitatea în care a avut loc înmormântarea, iar o rudă a prezentatoarei Tv a confirmat că acesta a fost singurul gest făcut de Gabriela în acel moment.

De altfel, ea nu a participat nici la înmormântarea mamei sale. Ea a vorbit despre moment și a spus că nu putea risca să participe.



„Situația a fost mai complicată. Îmi e greu să intru în toate detaliile astea. Cumva, am avut un stres de a mă duce, pentru că riscam să îmi iau bătaie, pe românește. (n.r. De la membrii familiei?) Da! Ei, cumva, aveau senzația că viața mea li se cuvine lor, iar eu trebuie să fac doar ce vor ei să fac, nicidecum să am dreptul de a spune un cuvânt sau de a avea o opinie”, a explicat fosta prezentatoare Tv.

Tatăl vedetei a murit în urmă cu aproximativ șase luni și a fost înmormântat la Oltenița. Acesta se confrunta cu probleme grave de sănătate în ultimii ani.

Tatăl Gabrielei Cristea suferea de diabet și a avut mai multe intervenții chirurgicale, inclusiv amputări ale membrelor inferioare. El a petrecut perioade îndelungate în spitale și centre de îngrijire. Vărul acestuia a vorbit despre ultimele luni din viața bărbatului.

„A decedat pe 23 septembrie. Are 6 luni de cănd a murit săracul, Dumnezeul să-i ierte. (…) Acolo la Oltenița e înmormântat și a trimis și ea prin florăria de acolo o coroană. Nu a fost, doar a dat un telefon la florărie acolo și au trimis ei o coroană de flori în numele ei. Atât (…) A stat la vreo trei azile, a stat mai mult în spital. A avut diabet, i-au tăiat un picior și după vreo 3 ani i-au tăiat și celălalt picior de sus de la coapsă. A fost imobilizat la pat ”, a declarat bărbatul la Antena Stars.

A avut o relație dificilă cu ambii părinți

Gabriela Cristea a vorbit în trecut despre relația dificilă pe care a avut-o cu familia ei. Ea a explicat că trecutul ei cu părinții săi este unul complicat și ruptura s-a petrecut cu mulți ani în urmă.

„Relația cu părinții mei nu a fost una tocmai bună, asta poate și pentru că eu am fost mai complicată. Sau nu complicată, ci pur și simplu mi-am cerut dreptul la a trăi așa cum îmi doresc eu. Povin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus.

Ele erau acolo, trebuia să gătească, mâncare, să facă curățenie. Eu toată viața am fost un pic mai rebelă. În momentul în care nu am mai găsit nicio formulă de dialog, am hotărât să mă retrag și să plec. Aveam 19 ani. Am rupt legătura cu părinții că era ori fac cum spun ei, ori…”

