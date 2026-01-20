Camelia, o elevă de 17 ani, s-a sinucis, după luni de hărțuire. Mesajul lăsat mamei a emoționat întreaga lume

Franța este zguduită de sinuciderea Cameliei, o elevă de 17 ani din Mitry-Mory, care a ales să își ia viața pe 13 ianuarie 2026, după luni de hărțuire. Un mesaj sfâșietor către mama ei a lăsat o națiune întreagă fără cuvinte.

Camelia, o elevă de 17 ani, s-a sinucis după ce a fost hărțuită luni la rând

Franța este zguduită de un caz tragic de hărțuire care a dus la moartea unei adolescente de 17 ani, Camelia, elevă la liceul Honoré-de-Balzac din Mitry-Mory. În data de 13 ianuarie 2026, după luni de suferință, această tânără și-a luat viața în gara Villeparisis–Mitry-le-Neuf, lăsând în urmă o țară întreagă marcată de durere și întrebări despre impactul devastator al bullying-ului.

Camelia, descrisă de colegi ca fiind „super zâmbitoare” și „super deschisă”, ascundea o luptă interioară cauzată de atacurile constante pe holurile școlii și în mediul online. Mesaje dureroase de tipul „Ești inutilă” sau „Du-te și mori” au fost distribuite pe platforme precum Snapchat și TikTok, în timp ce zvonurile despre viața ei privată au amplificat suferința. În decembrie 2025, familia ei a raportat hărțuirea autorităților, iar parchetul din Meaux a deschis două anchete, una dintre ele pentru „hărțuire care a dus la sinucidere”.

Ziua care a schimbat totul

În ziua de dinaintea tragediei, Camelia a fost chemată de directorul liceului, alături de colegii pe care îi acuza de hărțuire. După această întâlnire, fata i-a scris mamei un mesaj care ridică întrebări grave: „Era furios”.

A doua zi, o nouă convocare. La ora 16.32, Camelia își deschide sufletul din nou, printr-un mesaj plin de frustrare și dragoste: „Au spus că eu sunt vinovată și că voi primi o sancțiune disciplinară. Te iubesc cu tot sufletul meu. A zis că mă victimizez. Oricum, te iubesc. Și ești cea mai bună mamă din lume”.

La doar 45 de minute după acest mesaj, fata decide să își curme viața.

Vecina sa, Maïssa, a povestit pentru Franceinfo.fr despre confidențele Cameliei, făcute cu câteva zile înainte de tragedie.

„I-am spus că ar putea rezolva dacă vorbește cu instituția. Însă directorul i-a spus să nu mai facă pe victima și că această poveste îl enerva, că trebuie să își asume responsabilitățile și că era sătul de situație”, a povestit fata.

Rectoratul din cadrul Academiei de Créteil a răspuns solicitării jurnaliștilor, afirmând că o anchetă administrativă va analiza cu atenție evenimentele și măsurile luate de instituție: „Aceasta trebuie să stabilească cu rigurozitate și obiectivitate desfășurarea evenimentelor, răspunsurile oferite de instituție și să tragă concluziile necesare”.

Familia Cameliei a dat în judecată elevii agresori și directorul instituției

Familia Cameliei a decis să acționeze în instanță împotriva directorului liceului și elevilor implicați, cerând dreptate pentru pierderea suferită.

Anchetatorii au confiscat telefoane și conversații online pentru a reconstitui lanțul de cyberbullying. Dovezile, cum ar fi capturi de ecran, mesaje de grup și texte insultătoare, pot duce la acuzații grave.

În Franța, hărțuirea școlară care duce la sinucidere este pedepsită cu până la zece ani de închisoare, iar incitarea la sinucidere poate atrage o pedeapsă de până la cinci ani și o amendă de 75.000 de euro dacă victima are sub 15 ani. În fața unor remarci precum „A fost doar o glumă”, autoritățile subliniază că responsabilitatea agresorilor nu poate fi ignorată.

