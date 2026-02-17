Otniela Sandu a uitat definitiv de Sebastian Dobrincu. Are o nouă relație cu un milionar

Otniela Sandu iubește din nou, la un an de la despărțirea de Sebastian Dobrincu, fostul ei iubit cu care a avut o relație de scurtă durată. Acum, blondina s-a afișat cu un milionar celebru. Iată despre cine este vorba.

Cu cine se iubește Otniela Sandu, după despărțirea de Sebi Dobrincu

Otniela Sandu s-a afișat pentru prima oară cu un bărbat, după despărțirea de Sebastian Dobrincu, în urmă cu un an.

Blondina a apărut la brațul milionarului Costeluș Cășuneanu, un afacerist a cărui avere este estimată la 250 de milioane de euro.

Vedeta și-a serbat ziua de naștere într-o locație selectă, la Nuba Chalet, iar alături de ea a fost milionarul Costeluș Cășuneanu. Cei doi au început seara cu gesturi discrete, însă au sfârșit prin a se săruta pasional, așa cum o arată imaginile postate de Cancan.ro.

Milionarul este cunoscut drept un personaj excentric. El are un stil de viață luxos și deține o colecție impresionantă de mașini, printre care un Bugatti.

Otniela a fost cuplată cu Sebastian Dobrincu

Otniela a fost cuplată cu Sebastian Dobrincu, o relație care a surprins pe toată lumea, mai ales că între cei doi există o diferență de vârstă considerabilă. Otniela are 36 de ani, iar Sebastian Dobrincu doar 28 de ani. Cei doi au avut o relație de doar câteva săptămâni, iar la scurt timp, Dobrincu s-a afișat cu fosta lui parteneră, Ioana Ignat.

Tânărul a confirmat despărțirea de blondină, spunând că lucrurile sunt complicate.

„Nu mai suntem împreună. A fost foarte scurtă și foarte sinceră (n.r. – relația). Nu e ușor să fii cu un om ca mine, îmi dau seama. Am și eu defectele mele multe, ca nici nu se văd. Îți dai seama care se văd, câte mai sunt pe lângă”, a declarat Sebastian Dobrincu, în podcastul Acasă la Măruță.

La scurt timp, el a fost surprins alături de fosta iubită, Ioana Ignat, în timp ce mergeau la el acasă. Cu toate acestea, deși au fost văzuți de mai multe ori împreună, niciunul dintre cei doi nu au confirmat zvonurile unei împăcări. Dobrincu și Ioana Ignat au fost împreună trei ani de zile, însă au fost văzuți des împreună, chiar și după despărțire.

