Otniela Sandu a ajuns la perfuzii, în vacanță. Ce a pățit în Bali: „Totul a pornit de la o salată”

Otniela Sandu se află în Bali, acolo unde a plecat pentru a petrece câteva zile relaxante la soare, departe de agitația din București. Blondina a vrut să aibă parte de o vacanță de vis, însă planurile ei au fost date peste cap de o simplă salată. Vedeta a ajuns să se simtă extrem de rău și a ajuns chiar și la perfuzii. Iată ce a pățit Otniela Sandu în Bali.

Otniela Sandu a ajuns la perfuzii în vacanță

Otniela Sandu a ajuns la perfuzii în vacanța din Bali. Vedeta se află în vacanță în Indonezia, unde avea de gând să se relaxeze și să se bucure de câteva zile însorite. Din păcate, blondina a povestit că până azi-noapte, s-a simțit bine, însă brusc a început să aibă o stare proastă.

Ea a avut nevoie de perfuzii și tratament, iar acum se simte mai bine. Otniela le-a spus fanilor că totul a început după ce a mâncat o salată. Mai mult, ea a mărturisit că înainte să se simtă rău, plănuia să încerce și street food în Bali.

„Până azi-noapte, m-am simțit foarte bine, apoi a început brusc: dureri mari de burtă, greață și o stare foarte proastă și mă opresc aici. Povestea scurtă. După perfuzii și tratament, sunt mai ok. Nu credeam că poate fi așa de rău. La mine, de la o salată a pornit totul. Să nu mai zic că îmi trecea prin gând să încerc street food”, a scris Otniela Sandu, pe Instagram.

Vedeta a ajuns la spital cu câteva luni în urmă

Otniela Sandu a ajuns la spital chiar în luna septembrie, după ce s-a simțit rău câteva săptămâni. Blondina a făcut analize de sânge și RMN, iar la recoltare i s-a făcut rău.

„Am zis că poate e oboseală, lipsă de somn… dar pentru a nu ceda, medicul mi-a recomandat analize de sânge și RMN. Și, pentru prima dată, mi s-a făcut rău la recoltare. Am văzut alb în fața ochilor. Exact azi când m-am dus pe relaxare, că eu mereu am avut teama asta de ace și de sânge. Oficial, mi-am învins și frica asta!”, a scris ea, la acel moment, pe Instagram.

