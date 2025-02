Otniela Sandu vorbește deschis despre căsătorie și copii, după ce a confirmat relația cu Sebastian Dobrincu: „Când iubești, vrei și vine momentul”

Otniela Sandu a vorbit deschis despre căsătorie și copii, la câteva luni după ce a confirmat că formează un cuplu cu Sebastian Dobrincu.

Ce spune Otniela Sandu despre căsătorie și copii, după ce s-a aflat că este într-o relație cu Sebastian Dobrincu

Otniela Sandu (35 de ani) spune că se vede devenind mamă, la câteva luni după ce ea și Sebastian Dobrincu (26 de ani) au confirmat că sunt într-o relație.

„Povestea noastră s-a născut fără să căutăm. Poate o să ieșim într-o zi să povestim exact cum a fost. Este foarte drăguț momentul de la care a început tot. (zâmbește) Nu știu dacă există un ingredient, cred că viața vine zilnic cu ceva nou. Depinde mult de cât ești de dispus să-l înțelegi pe cel de lângă tine, să nu te gândești doar la tine și la momentul respectiv. Susținerea cred că este poate unul dintre ingredientele de bază. Pe lângă respect! Și aici lista poate continua”, a declarat Otniela Sandu, pentru Fanatik.ro.

În cadrul aceluiași interviu, actrița a confirmat că atât ei, cât și iubitului ei le-ar plăcea să participe împreună la Asia Express. Otniela spune că ea și Sebastian sunt competitivi, sportivi și că se complimentează bine unul pe celălalt, ceea ce i-ar face o echipă puternică în show. Fosta concurentă de la „Supraviețuitorul”, „Ferma vedetelor” și „Bravo, ai stil!” a adăugat că iubitul ei este un om responsabil, descurcăreț, cu principii solide și pe care se poate baza.

„Iubirea este motorul vieții pentru mine.”

Otniela Sandu crede în instituția căsătoriei și se vede devenind mamă, mai ales că primul ei job a fost cel de bonă.

„Da, cred (în căsătorie – n.red.)! Este un moment magic al unui parcurs și al unei decizii. De când mă știu, la nunți îmi dau lacrimile. Iubirea este motorul vieții pentru mine. Viața este mult mai frumoasă așa și cred că poți depăși multe momente prin asta.

Niciodată nu am ascultat de sfaturile acestea, că trebuie să faci, să ai, să, să, să… Cred că momentul căsătoriei vine când amândoi simt și sunt pregătiți pentru asta. Cred că atunci când iubești, vrei și vine momentul ăsta. Eu mă văd mamă. Iubesc copiii foarte tare.

De când eram eu un copil aveam grijă de alți copilași. Am ceva ce îi atrage și pe ei la mine, dar și eu mă topesc după ei. Am stat cu zeci de copilași până acum și niciodată nu am experimentat să nu mă pot înțelege cu un copil. Primul meu job a fost în clasa a VIII-a, de babysitter”, a mai spus Otniela Sandu, pentru sursa citată.

Cum l-a cucerit Otniela Sandu pe Sebastian Dobrincu

Otniela Sandu a mai dezvăluit și care crede că este arma ei de seducție.

„Cred că bucuria cu care privesc și fac lucrurile. Sunt genul ăla de om care crede în imposibil și care nu se lasă până nu reușește. Care trăiește fiecare moment din tot sufletul. Cred că ochii mei exprimă asta prin tot ce fac. Chiar dacă este de plâns sau de râs, nu am avut niciodată cale de mijloc”, a mărturisit actrița.

