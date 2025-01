Otniela Sandu, replică acidă după ce Sebastian Dobrincu a fost acuzat de bullying: „Din păcate sunt și asemenea specimene pe acest Pământ”

Otniela Sandu a sărit în apărarea lui Sebastian Dobrincu, după ce antreprenorul a fost acuzat de bullying în mediul online. Influencerița s-a săturat ca lumea să își dea cu părerea despre iubitul ei și de criticile care i se aduc acestuia pentru situația lui financiară. Acum, afaceristul de 26 de ani a fost acuzat de bullying după ce a luat apărarea unei tinere de pe TikTok.

Otniela Sandu îi ia apărarea lui Sebastian Dobrincu

Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu au plecat într-o vacanță exotică la începutul acestui an, însă nu au scăpat de răutățile celor din jur. După ce s-a aflat că are o relație cu antreprenorul, influencerița a fost acuzată că a fost cucerită de situația lui financiară. De asemenea, ea a dat o replică acidă celor care l-au acuzat pe partenerul ei de bullying.

Zilele trecute, Sebastian Dobrincu a luat apărarea unei tinere de pe TikTok, iar apoi a fost acuzat de bullying. Acum, Otniela Sandu a povestit cum a ajuns iubitul ei în această postură.

„Nu mai spun că își permite să spună că este „băiat de bani gata”. Există un Dumnezeu care vede realitatea. Oare când ești înjurat, când primești mesaje „să mori de cancer”, când se pune zilnic fața ta pe net și se face mișto de tine, când îți este făcută familia „mafioată” și astea sunt doar 10% din ce primește… pentru ce? Pentru că a făcut lucruri, pentru că are bani munciți de el”, a scris Otniela pe Instagram.

Mai mult, internauții s-au luat și de familia antreprenorului, despre care influencerița spune că este „omdestă”.

„Până atunci, vă zic eu, care am fost la el acasă, am văzut unde a crescut, unde stau părinții lui și cum sunt. Și nu sunt tâmpită să nu îmi dau seama cum arată familia aia bogată și cu posibilități despre care se tot vorbește în cazul lui. Este o familie extrem de modestă și aș putea să dezvolt aici, ar ieși ceva lacrimogen sigur… Dar nu am să o fac, pentru că eu cred că dreptatea iese la iveală într-o zi. Cred în dreptate, cred în Dumnezeu”, a precizat iubita lui Sebastian Dobrincu.

Otniela, despre relația cu Sebastian Dobrincu

Otniela, în vârstă de 34 de ani, a vorbit și despre relația pe care o are cu Sebastian Dobrincu. După ce s-a aflat că cei doi formează un cuplu, oamenii au sugerat că aceasta s-a apropiat de antreprenor, care este cu 8 ani mai tânăr ca ea, pentru averea lui.

Deranjată de comentariile răutăcioase, aceasta a decis să le răspundă celor care își dau cu părerea despre ea și relația ei.

„Închin un pahar pentru frustrații care în loc să-și trăiască viața lor o comentează zilnic pe a noastră. Răutatea și prostia nu se scuză prin dreptul la opinie. Sunt oglinda propriilor frustrări și neajunsuri. Produsul unor minți literalmente bolnave. Noi ne trăim viața frumos, așa cum ne-am construit-o. Vă invit pe cei cu creier de aici de pe Insta, știu că sunt mulți, să citiți câtă răutate, frustrare, blesteme, minciuni… din păcate sunt și asemenea specimene pe acest Pământ”, a scris influencerița, care se află într-o vacanță exotică.

„Pentru oftica părerologilor – schimb iubiții? Am avut un singur iubit înainte. Și dacă aveam 100, tot treaba mea era. Suntem împreună fiindcă el are bani? Vă va roade să aflați că are și alte calități, mult mai remarcabile. Sper să ne facem bine, într-o zi! Până atunci mă dau cu cremă și mă duc la soare”, a mai scris Otniela Sandu pe rețelele de socializare.

