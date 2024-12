Sebastian Dobrincu şi Otniela Sandu, escapadă romantică în doi. Unde au plecat în prima vacanță împreună

Sebastian Dobrincu şi Otniela Sandu formează cel mai nou cuplu din lumea mondenă românească. După ce și-au oficializat relația în fața publicului, cei doi au decis să marcheze acest moment special cu o escapadă romantică. Destinația aleasă? Una dintre cele mai exclusiviste și populare destinații pentru cei care doresc să se bucure de soare, lux și distracție.

Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu, un cuplu inedit

Cu doar câteva zile în urmă, Sebastian Dobrincu a atras atenția tuturor când a apărut la premiera filmului „Căsătoria” alături de Otniela Sandu. Această apariție a confirmat oficial povestea lor de iubire, venind la scurt timp după despărțirea milionarului de Ioana Ignat. De atunci, cei doi nu și-au mai ascuns relația, iar imaginile pe care le postează pe rețelele sociale demonstrează că se bucură din plin de compania reciprocă.

„Viața e amuzantă. Persoana potrivită îți poate da lumea peste cap, când te aștepți mai puțin. Vă zic din experiență”, a scris Sebastian pe Instagram, alături de o fotografie cu iubita lui, Otniela Sandu, potrivit libertatea.ro.

Unde au plecat în prima vacanță împreună

Pentru prima lor vacanță împreună, Sebastian a ales să o răsfețe pe Otniela Sandu într-un stil grandios. Dubaiul, cu plajele sale spectaculoase, restaurantele exclusiviste și activitățile de lux, s-a dovedit a fi alegerea perfectă. Cei doi s-au bucurat de soarele generos, de plimbări romantice și de aventuri care i-au apropiat și mai mult.

Din imaginile postate pe rețelele sociale, se poate observa că Sebastian și Otniela sunt de nedespărțit. Milionarul nu ezită să facă gesturi romantice pentru iubita sa, iar această vacanță a fost o ocazie ideală pentru a se bucura de intimitate și de momente unice împreună.

Ce diferenţă de vârstă există între ei

Un subiect de discuție în jurul relației lor este diferența de vârstă. Sebastian are doar 26 de ani, în timp ce Otniela a împreunat recent 34 de ani. Totuși, cei doi par să nu fie deloc deranjați de acest aspect. De fapt, chimia dintre ei și hobby-urile comune pe care le-au descoperit împărtășindu-le îi ajută să se conecteze pe plan emoțional și personal.

Sebastian Dobrincu a dat-o uitării pe Ioana Ignat

Despărțirea de Ioana Ignat a fost un subiect intens dezbătut în mediul online, mai ales pentru că cei doi au avut o relație presărată cu despărțiri și împăcări. Acum, Sebastian pare să fi lăsat în trecut această etapă tumultuoasă, găsindu-și fericirea alături de Otniela Sandu.

„Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris el pe Instagram la momentul despărţirii de Ioana Ignat, potrivit sursei menţionate anterior.

