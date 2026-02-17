Cu ce dietă a reușit Micutzu să dea jos 50 de kilograme în trei luni: „Am început cu chestii mici. A contribuit foarte mult”

Actorul Cosmin Nedelcu, cunoscut de pe scenele de stand-up comedy, dar și din diverse proiecte Tv și filme, a vorbit despre cum a reușit să slăbească un număr impresionant de kilograme. Micutzu a reușit să dea jos 50 de kilograme în doar trei luni de zile, iar transformarea este spectaculoasă. Iată ce dietă a ținut și la ce a renunțat.

Micutzu a reușit să slăbească 50 de kilograme în timp record

Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a reușit să slăbească 50 de kilograme în doar 3 luni. El a mărturisit că avea 170 de kilograme când și-a dat seama că slăbitul devine o chestiune serioasă și urgentă.

El a povestit că a avut parte de un șoc când și-a însoțit un prieten care urma să își facă o micșorare de stomac și a realizat că are aceeași greutate ca el.

Citește și: Mihaela Bilic propune „Regula celor 3×30”, un regim care face furori în Marea Britanie

”El s-a pus pe cântar, avea 167,8, eu aveam 167,8. M-am panicat, mai mult decât conștientizat.Și am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați.

Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș. Seara rupeam când venea vorba de mâncare. Era pe genul ‘Mănâncă, mă, să fii sănătos!’”, a dezvăluit actorul, potrivit digi24.

Actorul cântărea, în 2016, 170 de kilograme, iar trei ani mai târziu a reușit să slăbească nu mai puțin de 50 de kilograme.

Citește și: Care sunt exerciţiile fizice care ard cele mai multe calorii

Totodată, el a spus că a avut o perioadă când mergea cu bicicleta destul de des, lucru care l-a ajutat să se mențină în formă.

A regizat filmul Teambuilding

Micutzu a cunoscut în ultimii ani un real succes cu filmul Teambuilding, pe care l-a regizat. Producția a fost un real succes și a intrat și pe Netflix. Din distribuția filmului au făcut parte nume precum Matei Dima, Anca Dinicu, Șerban Pavlu, Cristi Pulhac, Nuami Dinescu sau Monica Odagiu.

Teambuilding a depășit patru milioane de dolari din încasări doar din cinematografe, conform datelor de la finalul anului 2022.

Urmărește-ne pe Google News