Cum se menține în formă Marina Dina. Antrenoarea de yoga a dezvăluit ce dietă urmează

Marina Dina, în vârstă de 39 de ani, dezvăluie secretul formei sale de invidiat. Fosta concurentă de la Survivor România are o siluetă impecabilă și un posterior tonifiat.

Cum se menține în formă Marina Dina

Marina Dina este dovada vie că vârsta este doar un număr atunci când îți dedici timpul unui stil de viață sănătos și activ. La 39 de ani, vedeta care a fost de curând eliminată de la Survivor România 2026, continuă să fie o inspirație pentru femeile care își doresc să se mențină în formă și să își păstreze energia.

În urmă cu câțiva ani, Marina Dina a ales să părăsească lumea reflectoarelor pentru a se dedica pasiunii sale: sportul. Astăzi, este instructor de yoga și pilates, iar această schimbare radicală i-a adus nu doar o carieră nouă, ci și o stare de bine fizică și mentală.

„Eu nu aș putea fără sport. Fac sport dintotdeauna, cred că de la 20 de ani am început, și diversific, îmi dă o stare foarte bună. Am nevoie pentru psihicul meu, pentru starea pe care mi-o dă, pentru felul în care arăt”, a mărturisit ea, citată de Cancan.

Secretul siluetei de invidiat

Marina merge la sală de cinci ori pe săptămână și acordă o atenție deosebită fiecărui grup muscular, însă recunoaște că are o slăbiciune pentru exercițiile care tonifiază fesierii.

„Cred că antrenamentul e cea mai importantă parte din ziua mea. Am grijă și la alimentație, fac și mult sport, mai fac și tratamente corporale; din păcate, după o vârstă avem nevoie. Eu fac yoga, fitness, pilates. Lucrez pentru toate părțile, dar mie îmi place să lucrez în mod special fesierul”, a spus ea.

În ceea ce privește alimentația, Marina Dina spune că obișnuiește să își pregătească singură mesele.

„Alimentația e mai importantă decât mișcarea. În general îmi pregătesc eu mesele, e o alimentație proteică. Nu obișnuiesc să țin post. Eu nu am mâncat o perioadă foarte lungă de timp carne, aproape 4 ani, dar acum am revenit pentru că nu reușeam să țin din alimentație cu proteină vegetală și atunci nu mă simțeam foarte bine”, declara Marina Dina, în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram

