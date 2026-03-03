Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un avertisment ferm privind evoluțiile din Orientul Mijlociu, susținând că Iranul se apropie periculos de obținerea bombei nucleare.

Acesta a subliniat că operațiunile militare aflate în desfășurare trebuie să urmărească două obiective esențiale pentru securitatea regională și globală: schimbarea regimului de la Teheran și neutralizarea completă a programului nuclear militar.

Iranul, „tot mai aproape de bomba nucleară”

Băsescu a explicat că situația actuală nu mai permite ezitări sau retrageri strategice. În opinia sa, atingerea obiectivelor militare este crucială, indiferent de costurile economice sau de durata operațiunilor.

„Iranienii sunt tot mai aproape de realizarea bombei nucleare. Deci aceste două obiective trebuie atinse. În cât timp? Că va fi o săptămână, că vor fi două sau vor fi trei luni, aproape că nu contează. Nu mai există variantă de dat înapoi, indiferent care sunt costurile economice”, a declarat fostul șef al statului, într-o intervenție la Digi24.

El a avertizat că, dacă Iranul reușește să finalizeze arma nucleară, „nu va mai putea fi oprit”, iar un nou conflict de asemenea dimensiuni ar deveni imposibil de gestionat.

Rolul aliaților occidentali în operațiunile militare

Fostul președinte consideră că succesul operațiunilor depinde și de implicarea directă a principalelor puteri militare europene. În opinia sa, Statele Unite ar trebui să accepte sprijinul aliaților pentru a accelera atingerea obiectivelor strategice.

„După părerea mea, orice plus ajută la atingerea obiectivului. Cred că SUA ar trebui să accepte contribuțiile Franței, Marii Britanii și Germaniei”, a afirmat Băsescu.

Țintele atacurilor cu drone: bazele americane

Comentând atacurile cu drone din Cipru, Băsescu a explicat că acestea au vizat în mod direct infrastructura militară americană, chiar dacă unele baze sunt administrate de alte state.

„Ținta sunt bazele americane. Iar în Cipru, baza de la Akrotiri este o bază britanică, dar în care se află și militari americani și aeronave americane. Deci nu întâmplător a fost lovită”, a mai precizat el.

Acesta a menționat și baza de la Incirlik, din Turcia, unde sunt depozitate focoase nucleare americane, subliniind că atacurile nu sunt întâmplătoare și urmăresc infrastructura strategică a SUA.

