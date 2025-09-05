Ce spune Nicușor Dan despre relația cu Ilie Bolojan și posibila demisie a premierului: „Ce contează este că avem o coaliție care funcționează și o relație care nu a avut tensiuni”

În primul interviu televiziv de la preluarea mandatului, Nicușor Dan a discutat despre relația cu Ilie Bolojan și despre o posibilă demisie a premierului României. În cadrul interviului, șeful statului a dezbătut mai multe subiecte importante. Iată ce declarații a făcut președintele României recent!

Sandra Stoicescu: Aveți o coaliție care a avut nevoie de un pic de grijă din partea dvs. Este o coaliție solidă?

Nicușor Dan: Trebuie să apreciem la cele patru partide că au vrut să intre în coaliție, cel mai simplu ar fi fost să stea în opoziție. Faptul că fiecare și-a asumat să ia măsuri cu impact social este de salutat. În momentul acesta, coaliția funcționează chiar dacă au opinii diferite. Discuțiile din cadrul coaliției sunt bune.

Sandra Stoicescu: Care este relația cu premierul Bolojan?

Nicușor Dan: O relație corectă. Chiar astăzi am vorbit la telefon pe programul SAFE. Ce contează în politica din România este că avem o coaliție care funcționează și o relație președinte – guvern – parlament care nu a avut tensiuni. Ce e important este că România are stabilitate într-o perioadă în care are nevoie.

Sandra Stoicescu: Este posibil ca premierul Bolojan să-și dea demisia?

Nicușor Dan: În momentul ăsta coaliția are 2 luni și jumătate de funcționare. E foarte probabil ca acest al doilea pachet să treacă. Important este că funcționează coaliția nu ce spun oamenii în relația dintre ei.

Președintele României s-a autoevaluat după 100 de zile de mandat

Mai mult decât atât, Nicușor Dan s-a autoevaluat după 100 de zile de mandat. Șeful statului a declarat că, deși mereu simte că ar fi putut face lucrurile mai bine, obiectivele principale au fost atinse până acum.

„Sunt o persoană exigentă: 7-8 așa… Tot timpul te gândești că ai putea face lucrurile în altă ordine, dar cred că obiectivele au fost atinse”, a mai spus președintele României.

Cu ce probleme s-a confruntat Nicușor Dan la începutul mandatului

Nicușor Dan a mai explicat și cu ce probleme s-a confruntat la începutul mandatului său. Prima problemă a fost formarea unui guvern stabil, iar cea de-a doua a fost legată de deficit.

„Trebuie să apreciem la fiecare dintre partide faptul că au dorit să intre în coaliția de guernare. Ar fi fost foarte simplu să stea afară, urmau să se ia măsuri cu impact social. Această coaliție funcționează, oamenii au viziuni economice, sociale și politice diferite, dar discuțiile din coaliție sunt bune.

După care am avut o provocare cu deficitul. Până acum lucrurile sunt sub control. Adică am avut cele două evaluări de la agenţiile de rating şi România şi-a păstrat statutul de recomandat investitorilor. Asta e lucrul important. Şi apoi o prezenţă externă care a fost, în opinia mea, consistentă cu foarte multe prezenţe şi la reuniuni şi în discuţii bilaterale, care era necesară pentru Europa. Lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o ţară care a avut nişte alegeri anulate, care este direcţia… Cam asta e rezumatul celor 100 de zile”, a spus Nicușor Dan pentru sursa citată anterior.

