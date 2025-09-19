Ce spune Carmen Harra despre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Vedeta e invitată de onoare la nuntă: „Vin în România special pentru asta”

Carmen Harra a vorbit despre cuplul Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, spunând că se bucură enorm pentru vedetă. Mai mult, ea a declarat că vine în România special pentru nunta celor doi și că va cânta la marele eveniment. Iată ce spune clarvăzătoarea despre cuplu.

Adriana Bahmuțeanu, perioadă dificilă după moartea lui Silviu Prigoană și a mamei sale

Adriana Bahmuțeanu se căsătorește cu George Restivan luna viitoare. Vedeta a trecut în ultimul timp prin momente dificile, având în vedere că după ce Silviu Prigoană a murit, copiii ei au rupt legătura cu ea și cu bunica lor. Mai mult, mama vedetei a decedat înainte să apuce să își vadă nepoții, lucru care a apăsat-o extrem de greu pe vedetă.

Mama ei a suferit un AVC și nu a mai durat prea mult până a murit. Adriana Bahmuțeanu a fost devastată, după ce mama ei a plecat la cele veșnice fără să apuce să își vadă nepoții.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc. Când are loc evenimentul: „O să fie cu tradiții”

Nici pe plan amoros nu i-a mers prea bine vedetei. Ea s-a despărțit și împăcat cu George Restivan de mai multe ori. Până la urmă, cei doi au decis să facă cununia civilă, cu toate că Bahmuțeanu este în doliu după mama ei.

Carmen Harra, invitată de onoare la nunta Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu se va căsători cu George Restivan, însă cununia civilă va fi una intimă. Totul va avea loc la începutul lunii octombrie.

Pe rețelele de socializare, Carmen Harra a făcut un videoclip în care vorbește despre eveniment și se declară fericită să își vadă prietena, la a cărei nuntă va cânta.

„George și Adriana se căsătoresc, iar eu sunt cea mai fericită. Sunt fericită pentru că toate aceste influențe negative venite de la iubitele ei prietene, surorile ei, cele care i-au cruț bine să o vadă singură, răutăcioase, invidioase, că așa e natura umană, nu au reușit nimic până la urmă.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, decizie tranșantă la cununia civilă. Vedeta va purta negru: „Nu suntem duși cu capul. Nu există așa ceva”

Iată că Adriana o să fie și ea protejată, iubită, ajutată și pe octombrie, 2, are loc nunta, iar eu o să cânt la nunta lor și vin în România pentru asta”, a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra a prezis moartea mamei Adrianei Bahmuțeanu

Carmen Harra este cea care a prezis că mama Adrianei Bahmuțeanu nu apucă anul 2026.

Vedeta a fost nevoită să își conducă mama pe ultimul drum singură, fără sprijinul logodnicului său, care se afla în America la momentul înmormântării.

George Restivan a declarat că știa că soacra lui nu mai are mult de trăit, iar acest lucru l-a aflat de la Carmen Harra. Clarvăzătoarea i-a calculat destinul femeii și a arătat că linia vieții se va sfârși pentru ea.

„Eu am știut de la Carmen Harra că mama Petruța nu apucă 2026. Acum două luni în urmă am vorbit cu Carmen Harra și am știut treaba asta, dar poate acum o să afle și Adriana și o să fie o veste și pentru ea. S-a întâmplat la fel cum am știut și despre mama băiatului meu Blake.

Citește și: Cum arată casa în care locuiește Carmen Harra în America. Are vedere la Oceanul Atlantic / Video

Eu am fost pregătit pentru asta și nu a fost un șoc pentru mine, dar aș fi vrut să plece cu inima mai mult împăcată mama Petruța. Mi-a fost atât de greu să nu îi spun Adrianei, să mă destăinui, știind treaba asta, dar am zis că o să vină momentul când o să spun și treaba asta. Deci, nu a fost ușor pentru mine, dar am fost pregătit de doamna Carmen Harra pentru acest lucru, de aceea în ultima vreme eu și Adriana ne-am ținut viața foarte secretă și în continuare vrem să o menținem așa.

Ne-am propus și mai multe planuri și sperăm că mama Petruța să ne fie alături în persoană dacă așa a fost să fie, o să îi rezervăm un loc la masă când o să fie momentul”, a spus George Restivan în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Urmărește-ne pe Google News