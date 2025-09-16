  MENIU  
Home > Vedete > Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc. Când are loc evenimentul: „O să fie cu tradiții”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc. Când are loc evenimentul: „O să fie cu tradiții”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc. Când are loc evenimentul: „O să fie cu tradiții”
Oana Savin
.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să se căsătorească. Cei doi urmează să meargă să semneze actele la starea civilă, în timp ce cununia religioasă și petrecerea vor avea loc anul viitor.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au împăcat și sunt hotărâți să formeze o familie. Cei doi vor face pasul cel mare și se vor căsători civil, însă fără a avea o petrecere cu invitați, întrucât mama jurnalistei a încetat recent din viață.

Așadar, Adriana și George au decis să meargă la starea civilă, să semneze actele, nunta și petrecerea urmând să aibă loc anul viitor.

„Îl așteptam pe George. Pentru mine e exact ce îmi doream, să fie lângă mine. Doar cununia civilă, fără petrecere. (…) Este doar o formalitate, mergem să semnăm actele. Nu o să vină toți, nu vrem să îi chinuim pe drumuri. Când o să facem nunta anul viitor o să îi chemăm. O să facem nuntă cu tradiții”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „Un show păcătos”.

„Elena Udrea a jucat un rol, nu de mafiot, de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
„Elena Udrea a jucat un rol, nu de mafiot, de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Recomandarea zilei

Citește și: Cezar Ouatu a confirmat despărțirea de Raluca Jurcă: „Am ales să mergem pe drumuri separate”. Când au rupt logodna

Citește și: Cine este Toto Dumitrescu, tânărul căutat de poliție după ce ar fi provocat un accident grav în București. A avut probleme cu legea și în trecut

E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
Recomandarea zilei

Ce nume va purta jurnalista după căsătorie

George Restivan a continuat să o susțină pe Adriana Bahmuțeanu cu toate că s-a aflat în altă țară. Acum, el a revenit în România și sunt recunoscători că sunt împreună.

După cununia civilă, jurnalista a decis să ia numele soțului ei, renunțând astfel la numele Bahmuțeanu, începând cu data de 2 octombrie, când va avea loc marele eveniment.

Citește și: Gabi Bădălău, interdicție pentru Bianca Drăgușanu. Vedeta s-a conformat după discuția cu iubitul ei

Citește și: Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui pentru că nu a fost invitat la prima ei defilare de modă. Irinuca nu îi mai răspunde la telefon

Bahmuțeanu intră în cartea de istorie! Cine o știe Bahmuțeanu poate să îi spună, nu mă supăr. Vrem să pășim în căsătoria aceasta cu altă energie. Lăsăm în spate trecutul”, a declarat George Restivan.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cunoscut într-un context profesional, iar relația lor a evoluat treptat. După o perioadă de tatonări, cei doi au devenit un cuplu stabil, iar George s-a mutat în România pentru a fi alături de Adriana. În aprilie 2023, au avut chiar o cununie religioasă discretă la Mănăstirea Bănceni din Ucraina.

Sursă foto: Facebook

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Fanatik
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
GSP.ro
Aici stau Hagi, Figo şi Roberto Carlos la Lisabona: preţ uriaş pentru o noapte de cazare
Aici stau Hagi, Figo şi Roberto Carlos la Lisabona: preţ uriaş pentru o noapte de cazare
Click.ro
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Citește și...
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi 300 de cafele pe zi. Calcul complet
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Agențiile au pregătit pachetele turistice pentru Târgurile de Crăciun. Cât te costă o escapadă în Viena
Bianca Dan și Marian Grozavu se căsătoresc. Când are loc nunta concurenților de la „Insula Iubirii” 2025
Ivona Mihăescu s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura. Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu
Oana Radu și Șerban Balaban nu s-au căsătorit. Ce a fost, de fapt, evenimentul despre care toată lumea a crezut că a fost nunta lor
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Francisca Dulceanu este însărcinată! Ea și TJ Miles vor deveni părinți: „Cea mai frumoasă aventură abia începe”
Francisca Dulceanu este însărcinată! Ea și TJ Miles vor deveni părinți: „Cea mai frumoasă aventură abia începe”
Primele imagini cu Toto Dumitrescu la locul accidentului rutier din București de la care a fugit
Primele imagini cu Toto Dumitrescu la locul accidentului rutier din București de la care a fugit
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Elle
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Jenna Ortega, cu sânii la vedere pe covorul roșu! Cum arată ținuta cu care actrița din serialul Wednesday a impresionat la Premiile EMMY. Foto
Jenna Ortega, cu sânii la vedere pe covorul roșu! Cum arată ținuta cu care actrița din serialul Wednesday a impresionat la Premiile EMMY. Foto
Premiile EMMY 2025 – Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Premiile EMMY 2025 – Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
DailyBusiness.ro
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Giovanni Becali, impresionat de Elena Udrea: „Putea să dezmembreze toată țara românească”
Giovanni Becali, impresionat de Elena Udrea: „Putea să dezmembreze toată țara românească”
Cezar Ouatu a confirmat despărțirea de Raluca Jurcă: „Am ales să mergem pe drumuri separate”. Când au rupt logodna
Cezar Ouatu a confirmat despărțirea de Raluca Jurcă: „Am ales să mergem pe drumuri separate”. Când au rupt logodna
A murit Costică Marciuc de la TVR. Horia Brenciu, prezent la funeralii: „De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin”
A murit Costică Marciuc de la TVR. Horia Brenciu, prezent la funeralii: „De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin”
Câți bani au primit Catinca Roman și fiica sa la Asia Express. Calina a criticat dur producătorii emisiunii: „Este vorba despre sănătate aici”
Câți bani au primit Catinca Roman și fiica sa la Asia Express. Calina a criticat dur producătorii emisiunii: „Este vorba despre sănătate aici”
Observator News
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă: Ce le așteaptă până la finalul lui septembrie
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă: Ce le așteaptă până la finalul lui septembrie
Incident incredibil în spital: doctor surprins întreținând relații în timpul operației
Incident incredibil în spital: doctor surprins întreținând relații în timpul operației
Avertisment: multe persoane cu o afecțiune comună primesc un diagnostic greșit
Avertisment: multe persoane cu o afecțiune comună primesc un diagnostic greșit
Concediul de creștere a copilului. Câți bani primesc părinții din România comparativ cu restul Europei
Concediul de creștere a copilului. Câți bani primesc părinții din România comparativ cu restul Europei
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton