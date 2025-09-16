Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc. Când are loc evenimentul: „O să fie cu tradiții”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au împăcat și sunt hotărâți să formeze o familie. Cei doi vor face pasul cel mare și se vor căsători civil, însă fără a avea o petrecere cu invitați, întrucât mama jurnalistei a încetat recent din viață.
Așadar, Adriana și George au decis să meargă la starea civilă, să semneze actele, nunta și petrecerea urmând să aibă loc anul viitor.
„Îl așteptam pe George. Pentru mine e exact ce îmi doream, să fie lângă mine. Doar cununia civilă, fără petrecere. (…) Este doar o formalitate, mergem să semnăm actele. Nu o să vină toți, nu vrem să îi chinuim pe drumuri. Când o să facem nunta anul viitor o să îi chemăm. O să facem nuntă cu tradiții”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „Un show păcătos”.
„Bahmuțeanu intră în cartea de istorie! Cine o știe Bahmuțeanu poate să îi spună, nu mă supăr. Vrem să pășim în căsătoria aceasta cu altă energie. Lăsăm în spate trecutul”, a declarat George Restivan.
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cunoscut într-un context profesional, iar relația lor a evoluat treptat. După o perioadă de tatonări, cei doi au devenit un cuplu stabil, iar George s-a mutat în România pentru a fi alături de Adriana. În aprilie 2023, au avut chiar o cununie religioasă discretă la Mănăstirea Bănceni din Ucraina.