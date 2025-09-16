Cezar Ouatu a confirmat despărțirea de Raluca Jurcă: „Am ales să mergem pe drumuri separate”. Când au rupt logodna

Cezar Ouatu a confirmat despărțirea de make-up artista Raluca Jurcă. Relația lor s-a încheiat după aproximativ patru ani și jumătate de relație.

Cezar Ouatu a confirmat despărțirea de Raluca Jurcă

Cezar Ouatu (45 de ani) și Raluca Jurcă (25 de ani) au rupt logodna. Cei doi formau un cuplu din vara anului 2020 și erau logodiți din vara anului trecut.

În urmă cu aproximativ două luni, în presă au apărut speculații cum că Cezar și Raluca s-ar fi despărțit. Contactat de Spynews.ro, Cezar a spus: „Vă spun doar că vă grăbiți să trageți concluzii și nu e cazul. Este viața noastră privată și rămâne așa. Înțelegeți voi ce vreți, din moment ce v-am spus că vă grăbiți. Nu trece nimeni prin nimic”.

Tot la insistențele jurnaliștilor, Cezar Ouatu a confirmat despărțirea de Raluca Jurcă. Artistul a dezvăluit că ruptura s-a produs acum nouă luni, așadar la finalul anului 2024, începutul anului 2025.

„Din respect pentru viața privată a fiecăruia, confirm că de 9 luni am ales să mergem pe drumuri separate!”, a declarat Cezar Ouatu, pentru Spynews.ro.

Deși i s-au cerut detalii despre despărțire, Cezar nu a dorit să facă publice motivele separării. Cu toate acestea, artistul a mărturisit că despărțirea a fost amicală.

„Eu sunt bine, fericit”, a mai spus Cezar.

„Mai bine singur decât prost însoțit”

Între Cezar și Raluca este o diferență de vârstă de 20 de ani, însă acest lucru nu i-a împiedicat să aibă „o chimie foarte faină”, în cuvintele artistului, vreme de aproximativ patru ani și jumătate.

În trecut, artistul își descria iubita drept înțelegătoare și spunea că se înțelegeau unul cu celălalt fără să-și vorbească.

„În primul rând este înțelegătoare. (…) Am avut relații destul de lungi, dar cu Raluca este o chimie pe care nu am mai avut-o. Ne susținem foarte mult în proiectele personale. Mie îmi place să gătesc, să lucrez în grădină, fiecare are ceva de făcut. Suntem mai căsătoriți decât unii care au acte și asta din punctul de vedere al înțelegerii și al chimiei. Mă înțeleg cu Raluca fără să vorbim prea mult.

Eu am început să nu mai am răbdare, adică în sensul bun, deci nu mai stau să mă cert, las de la mine. Îmi văd de treburile mele, nu prea avem motive reale de ceartă. Am învățat ceva de la italieni, chiar dacă Raluca mă contrazice: Mai bine singur decât prost însoțit. Se înțelege bine și cu mama, chiar dacă ea nu se bagă în treaba noastră. Mama este o eroină pentru mine și arată bine la 80 de primăveri”, spunea Cezar Ouatu în 2022, pentru Fanatik.ro.

