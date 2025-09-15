Cine este Toto Dumitrescu, tânărul căutat de poliție după ce ar fi provocat un accident grav în București. A avut probleme cu legea și în trecut

Toto Dumitrescu, fiul fostului jucător de fotbal Ilie Dumitrescu, este căutat de poliție după ce ar fi provocat un accident rutier grav în București.

Cine este Toto Dumitrescu, tânărul căutat de poliție după ce ar fi provocat un accident grav în București

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier în București. Surse din anchetă susțin că tânărul, care a fugit de la locul accidentului, conducea cu viteză foarte mare. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Mircea Eliade și a implicat un alt vehicul condus de o tânără care venea dinspre Bulevardul Primăverii, potrivit Antena 3 CNN.

În urma impactului, șoferița a fost rănită și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare. Aceasta a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale. În total, trei autoturisme au fost avariate în urma coliziunii.

Polițiștii au început căutările pentru identificarea și reținerea lui Toto, care și-ar fi abandonat mașina înainte de sosirea primelor echipaje la locul accidentului.

Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu Jr., cunoscut sub pseudonimul Toto, s-a născut pe 23 decembrie 1997 și este fiul lui Ilie Dumitrescu și al fostului manechin Letiția Badea. Tânărul de 27 de ani a urmat o școală britanică din Capitală, iar în 2019 a absolvit Universitatea Goldsmiths din Londra, specializarea Teatru și Interpretare. Cele mai recente proiecte ale lui Toto includ filmele „Norocoșii: Scapă cine poate” (2025) și „Retreat Vama Veche” (2024).

„În Toto am investit cel mai mult. Avea șofer, a fost la «kindergarten», după la Britsh School. Mayra este și ea foarte bine, iar Dan este la casa lui, are un copil. Sică a făcut o prostioară acum. Sperăm să depășească momentul asta. Nu, nu l-am certat! E un moment de cumpănă în viața lui și atât. Sunt alături de el”, spunea Ilie Dumitrescu în trecut, pentru Pro TV.

Toto Dumitrescu mai are trei frați. Doi frați vitregi mai mari, Dani Dumitrescu și Sică Dumitrescu, din prima căsnicie a tatălui lui, și o soră mai mică, Mayra Dumitrescu, rezultată din relația dintre părinții lui.

În trecut a fost prins drogat la volan

În 2021,Toto Dumitrescu a fost prins de polițiști la volan sub influența substanțelor interzise. Actorul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și a fost pus să presteze muncă în folosul comunității. Tânărul a fost depistat pozitiv pentru cocaină și alte substanțe interzise. Ulterior, Toto a încercat să-și schimbe stilul de viață.

Foto: Instagram/@totodumitrescu

