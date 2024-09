Laura Cosoi, dans lasciv cu Toto Dumitrescu, sărut pasional cu Jorge și un slalom permanent printre bărbați, în „Retreat Vama Veche”

Laura Cosoi are o relație în trei, pasională și lipsită de inhibiții, cu Jorge și Toto Dumitrescu în același timp și este deschisă la orice altă prezență masculină care poate apărea în viața ei și îi poate oferi ceea ce își dorește: un copil și încredere în bărbați. Spectacolul parcursului ei colorat, iubăreț și fără prejudecăți, dar și povestea presărată cu traume, succese profesionale, prietenii și drag de viață ale personajului Dana, interpretat de Laura Cosoi în lungmetrajul „Retreat Vama Veche” pot fi savurate începând cu 18 octombrie, în cinematografele din toată țara, cu distribuția semnată de Vertical Entertainment.

Un dans lasciv și fierbinte cu Toto Dumitrescu, un sărut pasional cu Jorge, un joc al seducției cu instructorul de yoga interpretat de Daniel Nuță, o răfuială verbală, plină de însemnătate și substraturi cu Ovidiu Niculescu, întâlniri cu replici acide și accese de răzbunare cu Mihai Popescu, tatăl său din film, sunt doar o parte dintre semnalele de disfuncționalitate ale persoanjului Dana în relațiile cu bărbații, din filmul Retreat Vama Veche, regizat de Petre Năstase, cu scenariul scris de Ovidiu Niculescu. Însă toate apucăturile, nuanțele și defectele Danei ajung să fie justificate și chiar îndrăgite odată ce i se dezvăluie în film, printre hohote de râs, dovezi de prietenie și reacții revelatoare, povestea de viață, suferințele, dar și calitățile magnetice.

„Dana este o carieristă, o femeie puternică, ambițioasă, cu mare încredere în ea, dar extrem de nefericită. Are un background profund, cu părinți care s-au despărțit, cu un tată pe care îl acuză că și-a părăsit familia și cu o mare neîncredere în bărbați pe care ajunge să îi învârtă pe degete, deși în același timp are nevoie de adorația lor. Marele regret al vieții ei este că nu a reușit să devină mamă și își dorește să facă un copil cu orice preț, indiferent de circumstanțe sau de calitatea și numărul persoanelor care o pot ajuta să-și atingă acest vis.”, explică Laura Cosoi substraturile Danei, un personaj care nu-i seamănă, dar în care se vor regăsi cu siguranță nenumărate femei de succes din România.

Pentru actrița Laura Cosoi, personajul Dana i-a adus, pe lângă construcția unui rol pitoresc și filmările memorabile cu prietenele ei din viața reală Ada Condeescu și Adela Popescu și cu o echipă ca o familie, și un arc în timp, care a dus-o cu gândul la personajul Adina, primul rol de comedie pe care l-a jucat într-un serial românesc, dar și la orele și anii de dans din copilărie care au ajutat-o să aducă un plus de senzualitate în parte dintre secvențele fierbinți pe care le-a avut de jucat.

„Mi-a plăcut mult să lucrez acest personaj, nu mi-aș fi putut imagina citind scenariul că aș fi putut fi altcineva în afară de Dana. Mi se pare foarte colorat și extrem de iubibil personajul. Cred că, pe alocuri, daca aș face un arc în timp, Dana ar putea fi Adina din La Bloc, care a ajuns, iată, la maturitate. Poate și faptul că are două prietene, așa cum avea și Adina și toată povestea este, așa cum era și aceea, foarte credibilă, autentică, amuzantă și bine scrisă. Mi se pare că tot ce am făcut până acum, de la dans, actorie, până la fiecare rol avut sau emisiune prezentată, m-a ajutat să fiu o Dana, deși cam zbuciumată, teribil de haioasă și magnetică. Abia aștept să-mi spună asta și toți cei care vor merge în Retreat, la cinematograf, via Vama Veche.”, mărturisește Laura Cosoi pentru care filmul Retreat Vama Veche a fost, sub tușa artistică și umană a regizorului Petre Năstase, de la prima și până la ultima zi de filmare, o infuzie de distracție, prietenie, nostalgie și dor de cele mai frumoase și liniștite vremuri.

Tot ca o declarație de adorație pentru femeia modernă, cu toate particularitățile ei, cel mai recent trailer al filmului „Retreat Vama Veche” s-a construit pe piesa „Mai frumoasă”, interpretată de artista Lidia Buble ca tribut pentru Laura Stoica, ce va fi și parte însemnată a coloanei sonore a lungmetrajului ce va fi distribuit de Vertical Entertainment, din 18 octombrie, în cinematografele din întreaga țară.

„Retreat Vama Veche” îi are în distrubuție, alături de Laura Cosoi, Ada Condeescu, Adela Popescu, Radu Vâlcan și Răzvan Fodor, și pe pe Mihai Mărgineanu, Daniel Nuță, Toto Dumitrescu, Emilia Popescu, Lia Sinchevici, Smaranda Caragea, Ștefan Lupu, Marius Stănescu, Ovidiu Niculescu, Jorge, Mihai Popescu, Vasile Calofir, Cosmina Păsărin, Adelina Pestrițu, Emi Alupei, alături de guest star-ul Florin Călinescu. Mai multe despre distribuția și povestea filmului se regăsesc pe canalele oficiale ale acestuia https://www.instagram.com/retreat_vamaveche/?hl=en, pe site-ul https://retreatvamaveche.ro/, dar și pe canalele actorilor din distribuție.

