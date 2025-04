Beyoncé și Levi’s lansează capitolul 3 al campaniei REIIMAGINE: Refrigerator

Brandul Levi’s, în colaborare cu iconul global Beyoncé, a lansat Refrigerator, al treilea capitol al campaniei REIIMAGINE. În noul film și noile imagini, Levi’s continuă să evidențieze patrimoniul brandului ca sursă de inspirație pentru reinventare.

Primele două capitole, Launderette și Pool Hall, au redeschis conversația despre patrimoniul Levi’s, cu interpretarea neconvențională Launderette a reclamei clasice a brandului și Pool Hall, aducând un omagiu legăturilor profunde ale brandului Levi’s cu muzica și contracultura. Al treilea capitol, Refrigerator, aduce campania într-un cadru nou – un restaurant de pe marginea drumului – unde stilul atemporal se întâlnește cu încrederea incontestabilă. Încă o dată, Levi’s a făcut echipă cu regizoarea câștigătoare a premiului Grammy Melina Matsoukas pentru acest capitol, care evidențiază modul în care Levi’s rămâne un fundal care susține individualitatea, autoexprimarea și influența culturală de azi.

Campania a fost concepută în parteneriat creativ cu TBWAChiatDay LA și produsă de de la revolućion/PRETTYBIRD.

Inspirat din reclama Refrigerator pentru Levi’s din 1988, acest capitol transformă spiritul original al reclamei într-o declarație modernă despre încredere, originalitate și putere. Amplasat într-un restaurant însorit de pe marginea drumului, filmul reimaginează reclama din 1988, cu Beyoncé în rol principal. În cămașa emblematică Levi’s, pantaloni scurți 501 Original, un maiou alb sclipitor și o bandană clasică roșie paisley, ea se mișcă cu încredere, gata să accepte următoarea ei provocare. Cu un cameo special al lui Willie Jones, un colaborator al Cowboy Carter, campania conectează impecabil brandul cu universul artistic extins al lui Beyoncé.

„Levi’s nu este un brand de patrimoniu, ci o istorie incredibilă, care a rămas constant în centrul culturii”, a spus Kenny Mitchell, director global de marketing al mărcii Levi’s la Levi Strauss & Co. „Prin REIIMAGINE și parteneriatul nostru cu Beyoncé, unul dintre cei mai influenți artiști de azi, sărbătorim simbolurile clasice ale epocii noastre și clădim pe decade de iconografie Levi’s. Celebrând ce înseamnă să fii un lider care conduce cu scop și încredere.”

„Refrigerator” se lansează cu o campanie globală complet integrată, inclusiv TV, digital, social media, OOH-uri și activări de brand.

Campania continuă tradiția Levi’s de a lucra cu cele mai recunoscute talente creative ale vremurilor noastre. Matsoukas a colaborat cu directorul de imagine, câștigător al premiului Emmy, Marcell Rév, și cu celebrul fotograf Mason Poole, pentru a surprinde esența vizuală a filmului „Refrigerator”, bazându-se pe moștenirea campaniilor și imaginii emblematice Levi’s.

Pentru mai multe informații despre campania REIIMAGINE, vizitați levi.com/liveinlevis și urmăriți @levis pe Instagram și TikTok.

Despre Levi’s

Brandul Levi’s simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levi’s au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre brandul Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2022 au fost de 6,2 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.

