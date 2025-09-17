Adriana Bahmuțeanu, decizie tranșantă la cununia civilă. Vedeta va purta negru: „Nu suntem duși cu capul. Nu există așa ceva”

Adriana Bahmuțeanu se pregătește de cununia civilă cu logodnicul ei, George Restivan. Evenimentul va avea loc pe 2 octombrie, iar vedeta a ținut să precizeze că se va îmbrăca complet în negru. Mai mult, nu va exista o petrecere. Iată detalii despre momentul important din viața vedetei.

Adriana Bahmuțeanu se căsătorește. Vedeta va purta negru complet

Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei se pregătesc să se căsătorească la Starea Civilă pe 2 octombrie. Ceremonia va fi una simplă, iar vedeta a anunțat că se va îmbrăca în negru, ca semn de respect față de mama ei, care a încetat din viața recent.

„La starea civilă voi merge îmbrăcată în negru. Eu sunt în doliu după mama. E un semn de respect”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Vedeta a spus că va prelua numele soțului după căsătorie, respectiv Restivan, însă nu va renunța la numele Bahmuțeamu, pentru că „este numele meu public”, a spus vedeta.

„Nu va fi petrecere, ci un șpriț cu prietenii”

Adriana Bahmuțeanu a explicat că va exista o petrecere după nuntă, însă nu una clasică, așa cum se obișnuiește, ci mai mult o celebrare intimă cu prietenii și familia. Ea a explicat că nu se va căsători religios, doar civil, iar petrecerea nu va fi una clasică, ci doar un pahar alături de prieteni.

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal.

Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva. Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii”, a spus Bahmuțeanu la Spynews Tv.

Adriana și George s-au logodit în aprilie 2023, într-o biserică din Ucraina, purtând amândoi costume populare românești.

Vedeta se află în doliu după ce mama ei a decedat în urmă cu o săptămână, pe 10 septembrie.

„Mama mea bună și inimoasă s-a dus în lumină, astăzi, la zi mare, la Nașterea Maicii Domnului! Cu inima frântă de supărare și cu neputința că nu poate muta munții din loc, așa cum o făcea de obicei! Mama a suferit în tăcere, a păstrat pentru ea toată durerea sufletului și a avut mereu o vorbă bună pentru noi! Chiar și în momentele cele mai dureroase tot găsea puterea să mai zâmbească!”, a fost mesajul vedetei după moartea mamei sale.

