O fetiță de 10 ani din Timișoara a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată de mama ei

O fetiță de doar 10 ani din Timișoara a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată de propria mamă. Copila dormea în momentul în care a fost atacată, aceasta fiind internată cu patru plăgi înjunghiate. Ambulanța a fost chemată de tatăl fetei.
Femeia a profitat că era singură acasă cu fiica ei, a luat un cuțit și a înjunghiat-o de patru ori. Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, cercetările sunt în desfășurare pentru a afla cauza exactă a atacului.
„La data de 25 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Urbană Timişoara, au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 de către un bărbat de 41 de ani, cu privire la faptul că fiica sa ar fi fost înjunghiată, de către mama sa. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au fost identificaţi cei 2 părinţi, respectiv un bărbat de 41 de ani, o femeie de 44 de ani şi minora de 10 ani, cea din urmă fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În continuare se efectuează cercetări vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş”, a transmis IPJ Timiş.
Sursă foto: Shutterstock
